Ελεύθερος 16χρονος Παλαιστίνιος από τις ΗΠΑ μετά από 9 μήνες φυλάκισης στο Ισραήλ

Ένας έφηβος από τις ΗΠΑ, ο οποίος έχει καταγωγή από την Παλαιστίνη, αφέθηκε ελεύθερος μετά από εννέα μήνες φυλάκισης στο Ισραήλ, όπου κρατούνταν χωρίς να του έχουν απαγγελθούν κατηγορίες.

Ο Μοχάμεντ Ιμπραήμ ήταν μόλις 15 ετών όταν συνελήφθη τον Φεβρουάριο στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, όπου βρισκόταν για οικογενειακές διακοπές από τη Φλόριντα, με την κατηγορία ότι πέταξε πέτρες σε Εβραίους εποίκους, κάτι που ο ίδιος αρνείται, σύμφωνα με το BBC.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ χαιρέτισε την είδηση της απελευθέρωσης του Μοχάμεντ.

Ο Μοχάμεντ, που είναι τώρα 16 ετών, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για θεραπεία αμέσως μετά την απελευθέρωσή του, σύμφωνα με συγγενείς του, οι οποίοι ανέφεραν ότι είναι χλωμός, υπερβολικά λεπτός και πάσχει από διάφορες ασθένειες.

Σε δήλωσή του, ο θείος του Μοχάμεντ, Ζεγιάντ Καντούρ, μίλησε για την «τεράστια ανακούφιση» της οικογένειας του. Ο Καντούρ είπε ότι η οικογένειά του «ζούσε έναν φρικτό και ατέλειωτο εφιάλτη» τους τελευταίους εννέα μήνες.

«Αυτή τη στιγμή, επικεντρωνόμαστε στο να προσφέρουμε στον Μοχάμεντ την άμεση ιατρική φροντίδα που χρειάζεται, αφού υποβλήθηκε σε κακοποίηση και απάνθρωπες συνθήκες από το Ισραήλ για μήνες. Θέλουμε απλώς ο Μοχάμεντ να είναι υγιής και να ξαναβρεί την παιδική του ηλικία», είπε. «Οι Ισραηλινοί στρατιώτες δεν είχαν κανένα δικαίωμα να μας πάρουν τον Μοχάμεντ», πρόσθεσε.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα συνεχίσει να παρέχει υποστήριξη στην οικογένεια του Μοχάμεντ. «Η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα από την ασφάλεια και την προστασία των Αμερικανών πολιτών», ανέφερε σε δήλωσή του.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο πατέρας του Μοχάμεντ, Ζαχάρ Ιμπραήμ, δήλωσε στο BBC ότι ήταν απογοητευμένος που η αμερικανική κυβέρνηση δεν έκανε περισσότερα για να βοηθήσει τον γιο του να βγει από τη φυλακή. 27 Αμερικανοί νομοθέτες υπέγραψαν μια επιστολή προς το υπουργείο Εξωτερικών και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας να γίνουν περισσότερα για την απελευθέρωσή του.