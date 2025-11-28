ΟΗΕ: Zητά έρευνα για την «συνοπτική εκτέλεση» δύο Παλαιστινίων στην Τζενίν 

Ο ΟΗΕ ζητά «εις βάθος» έρευνα για την «κατά τα φαινόμενα συνοπτική εκτέλεση» δύο Παλαιστινίων στην Τζενίν 

ΟΗΕ: Zητά έρευνα για την «συνοπτική εκτέλεση» δύο Παλαιστινίων στην Τζενίν 

Iσραηλινά τανκς στην Τζενίν της Δυτικής Όχθης

Η Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ζητά «εις βάθος» έρευνα μετά τη «συνοπτική εκτέλεση κατά τα φαινόμενα» δύο Παλαιστινίων από ισραηλινούς αστυνομικούς χθες Πέμπτη στην Τζενίν της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης, την ώρα που παραδίδονταν. «Είμαστε συγκλονισμένοι από τη φρικτή δολοφονία, χθες, δύο Παλαιστινίων από την ισραηλινή συνοριακή αστυνομία στην Τζενίν, στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, σε μία νέα όπως φαίνεται συνοπτική εκτέλεση», δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Γενεύη ο εκπρόσωπος της Υπατης Αρμοστείας Τζέρεμι Λόρενς, ζητώντας να διεξαχθούν «ανεξάρτητες, ταχείες και εις βάθος» έρευνες για το συμβάν.

«Ο Υπατος Αρμοστής (ο Φόλκερ Τουρκ) ζητεί επιτακτικά τη διεξαγωγή ανεξάρτητων, άμεσων και εις βάθος ερευνών για τους φόνους των Παλαιστινίων και απαιτεί οι υπεύθυνοι αυτών των βίαιων πράξεων να λογοδοτήσουν», είπε. Δύο Παλαιστίνιοι πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια κοινής επιχείρησης της αστυνομίας και του στρατού του Ισραήλ την ώρα που όπως φαίνεται από τις εικόνες παραδίδονταν στις δυνάμεις ασφαλείας στην Τζενίν, προπύργιο ένοπλων παλαιστινιακών οργανώσεων στον βόρειο τομέα της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης.

Τα βίντεο που κυκλοφόρησαν ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν δύο άνδρες να βγαίνουν από περικυκλωμένο από ισραηλινούς στρατιώτες οίκημα με τα χέρια ψηλά. Στη συνέχεια φαίνονται να πέφτουν στο έδαφος μπροστά στους στρατιώτες οι οποίοι τους σπρώχνουν με κλωτσιές και με τα όπλα τους και πάλι προς το εσωτερικό του χώρου από τον οποίο είχαν βγει. Καθώς οι δύο Παλαιστίνιοι εξακολουθούν να βρίσκονται στο έδαφος, οι στρατιώτες ανοίγουν πυρ εναντίον τους. Ακούγονται πυροβολισμοί. Οι δύο Παλαιστίνιοι κείτονται νεκροί.

Η Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία ανακοίνωσε ότι πρόκειται για δύο Παλαιστίνιους 26 και 37 ετών, κατήγγειλε «συνοπτική εκτέλεση» και κατηγόρησε τις ισραηλινές δυνάμεις για «τεκμηριωμένο και πλήρες έγκλημα πολέμου». Σε κοινή ανακοίνωση η αστυνομία και ο στρατός του Ισραήλ δηλώνουν ότι «το περιστατικό ερευνάται».

«Οι φόνοι Παλαιστινίων από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας και τους εποίκους στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη βρίσκονται σε αύξηση και παραμένουν ατιμώρητοι, ακόμη και στις σπάνιες περιπτώσεις όπου ανακοινώνεται η διεξαγωγή ερευνών», κατήγγειλε ο Τζέρεμι Λόρενς λέγοντας ότι αμφιβάλλει για «την αξιοπιστία κάθε εκ των υστέρων έρευνας που διενεργείται από έναν οργανισμό που δεν είναι απολύτως ανεξάρτητος από την κυβέρνηση».

Η βία εξερράγη στη Δυτική Οχθη από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και έκτοτε αυξάνεται. Την Τετάρτη, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την έναρξη νέας επιχείρησης κατά των ένοπλων παλαιστινιακών οργανώσεων στον βόρειο τομέα της Δυτικής Οχθης.

Από τις 7 Οκτωβρίου 2023, περισσότεροι από 1.000 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους και πολλοί ένοπλοι αλλά επίσης και πολλοί πολίτες, έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Οχθη από Ισραηλινούς στρατιώτες ή εβραίους εποίκους, σύμφωνα με απολογισμό του AFP που βασίσθηκε σε στοιχεία της Παλαιστινιακής Αρχής. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία, τουλάχιστον 44 Ισραηλινοί, πολίτες ή στρατιώτες, έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Οχθη κατά τη διάρκεια παλαιστινιακών επιθέσεων ή ισραηλινών στρατιωτικών επιδρομών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

