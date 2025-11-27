Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί στρατιώτες εκτέλεσαν δύο Παλαιστίνιους που προσπαθούσαν να παραδοθούν

Η Παλαιστινιακή Αρχή κατηγόρησε σήμερα τις δυνάμεις του Ισραήλ για «έγκλημα πολέμου», αφού βίντεο κατέγραψε ισραηλινούς στρατιώτες να εκτελούν εν ψυχρώ δύο Παλαιστίνιους στην Τζενίν της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο διακρίνονται ισραηλινοί στρατιώτες που είχαν περικυκλώσει κτίριο στο οποίο «καταζητούμενοι» για τρομοκρατικές ενέργειες φέρονται να είχαν βρει καταφύγιο, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). Κάποια στιγμή, δύο άνδρες φαίνονται να βγαίνουν με τα χέρια ψηλά, υποδηλώνοντας ότι θέλουν να παραδοθούν. Λίγο αργότερα, χωρίς να διακρίνεται κάποια απειλητική κίνηση εναντίον των ισραηλινών στρατιωτών, ακούγονται πυροβολισμοί και οι δύο Παλαιστίνιοι πέφτουν νεκροί.

Summary Executions in occupied West Bank:



Earlier today, Israeli occupation forces executed two young men after detaining them near #Jenin refugee camp following a military raid in the northern West Bank.

This is a war crime and part of a pattern across the occupied territory.… pic.twitter.com/iIfHFpqnIk — Husam Zomlot (@hzomlot) November 27, 2025

Η Παλαιστινιακή Αρχή καταδίκασε «το αποτρόπαιο έγκλημα της εκτέλεσης με συνοπτικές διαδικασίες από ισραηλινούς στρατιώτες» δύο Παλαιστίνιων – ηλικίας 26 και 37 ετών – κοντά στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν. Υπογραμμίζει πως πρόκειται για «τεκμηριωμένο έγκλημα πολέμου και κατάφωρη παραβίαση όλων των νόμων, των διεθνών συμβάσεων, των κανόνων και των ανθρώπινων αξιών».

Ο IDF διαβεβαίωσε πως το περιστατικό θα διερευνηθεί για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, εξέφρασε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα «Χ» την «αμέριστη υποστήριξή του στα μέλη της Συνοριοφυλακής και του IDF που πυροβόλησαν καταζητούμενους τρομοκράτες οι οποίοι έβγαιναν από κτίριο στην Τζενίν». Ενήργησαν, όπως αναφέρει, ως όφειλαν: «οι τρομοκράτες πρέπει να πεθάνουν».