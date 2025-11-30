Λίστα Hare: Οι 22 ερωτήσεις που αποκαλύπτουν πως κάποιος είναι ψυχοπαθής

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι περίπου το 1% του πληθυσμού πληροί τα κριτήρια ώστε να κριθεί πως πάσχει από ψυχοπάθεια, όμως η αναγνώριση των συμπτωμάτων δεν είναι πάντα εύκολη, ακόμη και για ανθρώπους που το ξέρουν καλά.

Ο Βρετανός εγκληματολόγος David Wilson, όπως αποκάλυψε στο LADbible, υπάρχει η διάσημη λίστα Hare, απλές ερωτήσεις που μπορούν να διαγνώσουν αν κάποιος είναι ψυχοπαθής.

Ο Wilson έχει στην «πλάτη» του 30 χρόνια εμπειρίας από συνεντεύξεις και προφίλ δολοφόνων και εξηγεί πως τέτοιου είδους άνθρωποι δεν έχουν εμφανή χαρακτηριστικά: «Αν είχαν κέρατα ή ουρά θα ήταν πολύ εύκολο να τους εντοπίσεις. Έχω συναντήσει σημαντικό αριθμό ανθρώπων που χρησιμοποίησαν θανατηφόρα βία και θα βαθμολογούνταν πολύ ψηλά στη λίστα Hare και άλλους που δεν ήταν καθόλου βίαιοι».

