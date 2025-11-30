Λίστα Hare: Οι 22 ερωτήσεις που αποκαλύπτουν πως κάποιος είναι ψυχοπαθής

Περίπου το 1% του πληθυσμού πληροί τα κριτήρια ώστε να κριθεί πως πάσχει από ψυχοπάθεια, όμως η αναγνώριση των συμπτωμάτων δεν είναι πάντα εύκολη

Newsbomb

Λίστα Hare: Οι 22 ερωτήσεις που αποκαλύπτουν πως κάποιος είναι ψυχοπαθής
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι περίπου το 1% του πληθυσμού πληροί τα κριτήρια ώστε να κριθεί πως πάσχει από ψυχοπάθεια, όμως η αναγνώριση των συμπτωμάτων δεν είναι πάντα εύκολη, ακόμη και για ανθρώπους που το ξέρουν καλά.

Ο Βρετανός εγκληματολόγος David Wilson, όπως αποκάλυψε στο LADbible, υπάρχει η διάσημη λίστα Hare, απλές ερωτήσεις που μπορούν να διαγνώσουν αν κάποιος είναι ψυχοπαθής.

Ο Wilson έχει στην «πλάτη» του 30 χρόνια εμπειρίας από συνεντεύξεις και προφίλ δολοφόνων και εξηγεί πως τέτοιου είδους άνθρωποι δεν έχουν εμφανή χαρακτηριστικά: «Αν είχαν κέρατα ή ουρά θα ήταν πολύ εύκολο να τους εντοπίσεις. Έχω συναντήσει σημαντικό αριθμό ανθρώπων που χρησιμοποίησαν θανατηφόρα βία και θα βαθμολογούνταν πολύ ψηλά στη λίστα Hare και άλλους που δεν ήταν καθόλου βίαιοι».

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:10ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ανήλικος σε σχολική εκδρομή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο εξαιτίας κατανάλωσης αλκοόλ

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Οι Πομάκοι: Ποιοι είναι και πού ζουν - Οι ελληνικές λέξεις στη γλώσσα τους - Πώς έγινε ο εξισλαμισμός τους

11:01ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Οι αήττητες «πράσινες» δοκιμάζονται στη Θεσσαλονίκη

10:52ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Το Φεστιβάλ Φωτός μετατρέπει το Άμστερνταμ σε υπαίθριο Μουσείο

10:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: Η συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις υπερβαίνει κόμματα και χρώματα - 4 καλά νέα για τους συνταξιούχους

10:34ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα στο Διάστημα: Σε τροχιά γύρω από τη Γη πέντε δορυφόροι - Σημαντικό εργαλείο για τις Ένοπλες Δυνάμεις

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Ρομπότ ετοιμάζονται να πουν τα... κάλαντα στη Θεσσαλονίκη - Δείτε εικόνες

10:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λιονέλ Μέσι: Σήκωσε το 47ο τρόπαιο της καριέρας του κι έγραψε ιστορικό ρεκόρ στο ποδόσφαιρο

10:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η ιστορική κοινωνική συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις - Οι ειλικρινείς γεωργοί και κτηνοτρόφοι από φέτος θα εισπράττουν μεγαλύτερες επιδοτήσεις

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έγινε το φρικτό τροχαίο στη Λούτσα: Εκτός ελέγχου το ΙΧ που θέρισε τους πεζούς, σκοτώνοντας έναν επί τόπου

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Φονική πυρκαγιά σε κτίριο στη Γαλλία: Πέντε νεκροί και ένας τραυματίας - Ανάμεσά τους παιδιά

10:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Copa Libertadores: Η Φλαμένγκο αναδείχθηκε Πρωταθλήτρια Λατινικής Αμερικής για τέταρτη φορά!

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Ένας χρόνος για το Μετρό Θεσσαλονίκης: Πάνω από 27 εκατ. μετακινήσεις, οι ώρες αιχμής, ο πιο δημοφιλής προορισμός και το στοίχημα της επόμενης μέρας

09:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηγουμενίτσα: Τους έπιασαν με σχεδόν 50 κιλά κάνναβης σε ειδική κρύπτη στο αυτοκίνητο - Χειροπέδες σε δύο αλλοδαπούς

09:48ΚΟΣΜΟΣ

Πλοίο 500 ετών αναδύεται μέσα από την άμμο: Αποκαλύπτει 2.000 χρυσά νομίσματα

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Λίστα Hare: Οι 22 ερωτήσεις που αποκαλύπτουν πως κάποιος είναι ψυχοπαθής

09:43LIFESTYLE

Τούνη: «Δεν παλεύω μόνο για μένα - Σφίγγω τα δόντια για να μη λυγίσω» - Η ανάρτησή της μετά τη νέα αναβολή της δίκης για το revenge porn

09:34ΚΟΣΜΟΣ

Πρωθυπουργικός γάμος στην Αυστραλία: Ο Άντονι Αλμπανέζε παντρεύτηκε τη σύντροφό του, Τζόντι Χέιντον - Βίντεο

09:25ΚΟΣΜΟΣ

Δεύτερη ευκαιρία για τα μουσικά όργανα: 7 τρόποι για να τα «σώσετε» από τις χωματερές

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη την Κυριακή στο Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:03ΕΛΛΑΔΑ

Οι Πομάκοι: Ποιοι είναι και πού ζουν - Οι ελληνικές λέξεις στη γλώσσα τους - Πώς έγινε ο εξισλαμισμός τους

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έγινε το φρικτό τροχαίο στη Λούτσα: Εκτός ελέγχου το ΙΧ που θέρισε τους πεζούς, σκοτώνοντας έναν επί τόπου

03:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Το 1,2 εκατ. ευρώ για ψύξη του ΣΕΦ, έφερε την αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία «made in Africa» - Πότε θα «χτυπήσει» την χώρα - Τι προβλέπουν Ιταλοί μετεωρολόγοι για το Δεκέμβριο

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό τροχαίο στη Λούτσα: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς - Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες

07:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων: Αυξημένο το ποσό για τους ανέργους - Πότε πληρώνεται

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Φονική πυρκαγιά σε κτίριο στη Γαλλία: Πέντε νεκροί και ένας τραυματίας - Ανάμεσά τους παιδιά

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Κενά μνήμης και αντιφάσεις της 46χρονης για τη δολοφονία - «Θα δούμε ανατροπές»

08:16ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό σε παιδικό πάρτι στην Καλιφόρνια: Τέσσερις νεκροί και δέκα τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά - Βίντεο

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Δένδιας: Στις 18 Δεκεμβρίου θα σηκώσουμε την ελληνική σημαία στην πρώτη Belharra - Το νέο δόγμα

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές 2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις -Πότε λήγει η προθεσμία - Πόλος έλξης οι στρατιωτικές σχολές

09:43LIFESTYLE

Τούνη: «Δεν παλεύω μόνο για μένα - Σφίγγω τα δόντια για να μη λυγίσω» - Η ανάρτησή της μετά τη νέα αναβολή της δίκης για το revenge porn

10:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η ιστορική κοινωνική συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις - Οι ειλικρινείς γεωργοί και κτηνοτρόφοι από φέτος θα εισπράττουν μεγαλύτερες επιδοτήσεις

09:48ΚΟΣΜΟΣ

Πλοίο 500 ετών αναδύεται μέσα από την άμμο: Αποκαλύπτει 2.000 χρυσά νομίσματα

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 35χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έπειτα από σύγκρουση με ταξί

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Live - Φανάρι: Η Θεία Λειτουργία για τον Άγιο Ανδρέα προεξάρχοντος Οικουμενικού Πατριάρχη και παρουσία Πάπα Λέοντα

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Στα ύψη η ένταση στις σχέσεις Κίνας - Ιαπωνίας: Η στιγμή που κατέβασαν από τη σκηνή Γιαπωνέζα τραγουδίστρια στη Σαγκάη

23:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σκηνές ντροπής στη Super League 2: Τερματοφύλακας κατήγγειλε επίθεση από τον πρόεδρο της ομάδας του

05:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Πότε θα τα δουν οι δικαιούχοι

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιδιοφυία στα… 14: Σχεδίασε το πιο δυνατό σχέδιο οριγκάμι στον κόσμο και κέρδισε 25.000 δολάρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ