Αυστραλία: Δεξαμενή με χημικά εκτοξεύεται στον αέρα έπειτα από πυρκαγιά

Περισσότεροι από 200 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση μεγάλης φωτιάς στο North St Mary’s, στα δυτικά του Σίδνεϊ στην Αυστραλία, η οποία ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου σε μονάδα διαχείρισης αποβλήτων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Νότιας Ουαλίας, από την έκρηξη που ακολούθησε εκτοξεύτηκε στον αέρα δεξαμενή με χημικά, με αποτέλεσμα «κομμάτια μπετόν σε μέγεθος γροθιάς» να πέφτουν πάνω στα πληρώματα. Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά στα χέρια κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, χωρίς να αναφέρονται άλλοι τραυματισμοί.

Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα, ενώ εκτιμάται ότι η πυρκαγιά θα συνέχιζε να καίει καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής.