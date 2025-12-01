Αυστραλία: Εξαρθρώθηκε διεθνές δίκτυο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

Τέσσερις άνδρες συνελήφθησαν στην Αυστραλία για την φερόμενη συμμετοχή τους σε ένα διεθνές δίκτυο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας, η οποία δηλώνει ότι εξακολουθεί να εργάζεται για την ταυτοποίηση των θυμάτων.

Η αστυνομικός Jayne Doherty, διοικητής της ομάδας σεξουαλικών εγκλημάτων, δήλωσε ότι οι τέσσερις άνδρες φέρονται να μοιράζονταν «αποτρόπαιο και σατανιστικό» περιεχόμενο με ένα διεθνές δίκτυο που απεικόνιζε παιδιά από βρέφη έως 12 ετών, καθώς και ζώα.

«Η αστυνομία θα υποστηρίξει στο δικαστήριο ότι αυτή η διεθνής ομάδα συμμετείχε σε συζητήσεις και μοιραζόταν υλικό που απεικόνιζε κακοποίηση και βασανιστήρια παιδιών με σύμβολα και τελετουργίες που συνδέονται με τον σατανισμό και τον αποκρυφισμό», δήλωσε η Doherty τη Δευτέρα.

«Χιλιάδες βίντεο βρέθηκαν σε ηλεκτρονικές συσκευές που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια αρκετών ταυτόχρονων ερευνών σε ακίνητα στο Σίδνεϊ την περασμένη εβδομάδα», δήλωσε η Doherty. «Μεταξύ αυτών των αξιοθρήνητων εικόνων υπήρχαν επίσης πολλά βίντεο που απεικόνιζαν σεξουαλική κακοποίηση ζώων», πρόσθεσε.

Βίντεο που κυκλοφόρησε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας έδειξε τη σύλληψη ενός 26χρονου άνδρα στο προάστιο Waterloo, ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα.

Sex Crimes Squad detectives have charged four men following an investigation into an international satanic child sex abuse material ring under Strike Force Constantine.



Strike Force Constantine was established by the State Crime Command’s Child Exploitation Internet Unit to… pic.twitter.com/pwDDnm3R0y — NSW Police Force (@nswpolice) December 1, 2025

Η έρευνα διεξήχθη από την ομάδα σεξουαλικών εγκλημάτων της Νέας Νότιας Ουαλίας στο πλαίσιο της «Strike Force Constantine», μιας επιχείρησης που ξεκίνησε τον Απρίλιο και ερευνά την online διανομή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών με τελετουργικά ή σατανιστικά θέματα.

Τον Νοέμβριο, η αστυνομία έλαβε πληροφορίες για μια ομάδα ανδρών στο Σίδνεϊ, οι οποίοι φέρεται να ήταν μέλη ενός μεγαλύτερου διεθνούς κυκλώματος παιδόφιλων.

«Επικοινωνούσαν μεταξύ τους και... μοιράζονταν υλικό με σεξουαλική κακοποίηση παιδιών σε όλη την διεθνή ομάδα», ισχυρίστηκε η Doherty.

Η αστυνομία δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει την ταυτότητα των παιδιών που εμπλέκονταν ή σε ποια χώρα δημιουργήθηκε το υλικό.

«Δεν έχουμε ταυτοποιήσει κανένα συγκεκριμένο παιδί, αλλά οι εικόνες είναι πραγματικών παιδιών», είπε.

Πέρα από την σύλληψη του 26χρονου, ο οποίος θεωρείται ότι έχει ηγετικό ρόλο, οι Αρχές συνέλαβαν και τρεις ακόμη άνδρες ηλικίας 39, 42 και 46 ετών.