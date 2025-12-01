Η επιστροφή του δολοφόνου: 23 χρόνια μετά σκότωσε την κόρη του πρώτου θύματός του

Η ημέρα της 25ης Μαρτίου 2020 σηματοδότησε ένα νέο κεφάλαιο βίας για την οικογένεια ΜακΚέι από το Αρκάνσας, στο ίδιο σπίτι όπου το 1996 μετατράπηκε σε σκηνή εγκλήματος.

Η Μάρθα ΜακΚέι, ιδιοκτήτρια της κατοικίας, κείτονταν άψυχη στην κύρια σκάλα.

On March 25th 2020 Martha McKay was found dead at the historic Snowden home in Horseshoe Lake after deputies responded to an alarm there, according to Crittenden County Sheriff Mike Allen. pic.twitter.com/2ISxOGYBya — Mkschizo (@Mkschizo2) May 25, 2025

Κύριος ύποπτος ο Τράβις Λιούις, πρώην γείτονας των ΜακΚέι και καταδικασμένος για τις δολοφονίες του 1996, της μητέρας της Σάλι Σνόουντεν ΜακΚέι, και του ξάδερφου της Τζόζεφ «Λι» Μπέικερ.

Η σχέση μεταξύ της Μάρθα ΜακΚέι και του Λιούις, που χαρακτηρίζεται από συγχώρεση και εμπιστοσύνη, είχε τραβήξει την προσοχή της οικογένειας και των φίλων μετά την αποφυλάκισή του.

Ο Τράβις Λιούις, ο οποίος ήταν 17 ετών τη στιγμή των πρώτων εγκλημάτων του, καταδικάστηκε, αν και ποτέ δεν παραδέχτηκε πλήρως την ενοχή του, σύμφωνα με τις αρχές.

Κατά τη διάρκεια του χρόνου που πέρασε στη φυλακή, η Μάρθα ΜακΚέι διατήρησε επαφή μαζί του και ήρθε να υπερασπιστεί την εκδοχή του για τα γεγονότα. Αυτή η στάση δημιούργησε διχασμένες απόψεις στον στενό κύκλο των ΜακΚέι.

Το 2018, αφού ολοκλήρωσε μέρος της ποινής του, ο Λούις αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους. Η Μάρθα ΜακΚέι τον προσέλαβε για να εκτελεί καθήκοντα στο ακίνητο, υποστηριζόμενη από την πεποίθηση ότι άξιζε μια δεύτερη ευκαιρία. Η απόφαση, αν και αμφιλεγόμενη, αντανακλούσε τον ανοιχτό τρόπο ζωής του και την προθυμία της να συγχωρήσει.

Ωστόσο σύμφωνα με τις αρχές η σχέση τους επιδεινώθηκε μετά την εξαφάνιση 10.000 δολαρίων, ως αποτέλεσμα της πώλησης ενός πολυελαίου στην κατοικία.

Όπως αναφέρει λεπτομερώς το People, η ΜακΚέι, ο οποίος ανακάλυψε την απουσία των χρημάτων και ήξερε ότι ο Λιούις ήταν παρών εκείνη την ημέρα, αποφάσισε να τον απολύσει.

Το οικογενειακό περιβάλλον προειδοποίησε τη Μάρθα για τους κινδύνους της διατήρησης επαφής μαζί του, αλλά εκείνη επέλεξε να προχωρήσει.

Στις 25 Μαρτίου 2020, αφού έλαβαν συναγερμό εισβολής, το προσωπικό ασφαλείας και η αστυνομία έφτασαν στο σπίτι του Σνόουντεν και βρήκαν το σώμα της ΜακΚέι. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο Λούις πήδηξε στη λίμνη και πνίγηκε.