Μυστηριώδης μαύρος μύκητας του Τσερνόμπιλ «τρέφεται» από ραδιενέργεια!

Μια μαύρη μούχλα που φαίνεται όχι απλώς αντέχει την ακτινοβολία, αλλά και την αξιοποιεί για να αναπτυχθεί. Η ανακάλυψη, που έγινε για πρώτη φορά το 1997 από τη βιολόγο Νέλι Ζντάνοβα, ανέτρεψε τότε παγιωμένες αντιλήψεις για τα όρια της ζωής στη Γη.

Όταν η Ζντάνοβα μπήκε στο εσωτερικό του κατεστραμμένου αντιδραστήρα, παρατήρησε μαύρους μυκητιακούς σχηματισμούς να καλύπτουν τοίχους, σωληνώσεις και μεταλλικές επιφάνειες. Σε μια ζώνη που είχε αποκλειστεί για ανθρώπους λόγω των υψηλών επιπέδων ακτινοβολίας, οι μύκητες όχι μόνο είχαν επιβιώσει - είχαν «εισβάλει» μέχρι την καρδιά της ραδιενεργούς πηγής. Η ερευνήτρια διαπίστωσε ότι το φαινόμενο δεν ήταν τυχαίο: οι δομές της μούχλας φαίνονταν να κατευθύνονται προς τα ραδιενεργά σωματίδια, σε μια συμπεριφορά που ονόμασε «ραδιοτροπισμό».

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr