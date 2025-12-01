Σκωτία: Πήρε φωτιά το κτήριο του BBC - Εκκένωση και διακοπή του προγράμματος

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Δευτέρας, όταν τα προγράμματα του BBC Radio Scotland διέκοψαν ξαφνικά με το προσωπικό να εγκαταλείπει το κτήριο, εξαιτίας πυρκαγιάς.

Η φωτιά εκτιμάται ότι ξεκίνησε σε ένα μηχανοστάσιο στον πέμπτο όροφο του κτιρίου Pacific Quay, στο επίπεδο της οροφής.

Ο συναγερμός πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε γύρω στις 6:30 π.μ. τη Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου, προτρέποντας όλα τα μέλη του προσωπικού να εκκενώσουν το κτίριο.

BBC SCOTLAND



BBC headquarters in Glasgow was evacuated after a fire broke out this morning. It happened in a plant room on the fifth floor of the building at roof level. All staff left the building when a fire alarm sounded at about 06:30.



BBC Radio Scotland Breakfast was… pic.twitter.com/PFQAOgwlyX — Grouse Beater (@Grouse_Beater) December 1, 2025

Στο σημείο επιχειρούν πυροσβέστες ενώ εκπρόσωπος του BBC Scotland δήλωσε: «Είμαστε ευγνώμονες στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την άμεση επέμβασή τους στον τόπο του συμβάντος. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια όλων των συναδέλφων μας και θα επαναφέρουμε τις κανονικές μας υπηρεσίες στον αέρα το συντομότερο δυνατόν».



