Θρίλερ με νεκρή έγκυο γυναίκα που βρέθηκε σε δάσος - Άφαντο το μωρό που είχε στην κοιλιά της!

Μια έγκυος γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε δάσος, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές για τον εντοπισμό του αγνοούμενου μωρού της.

Πρόκειται για τη 22χρονη Ρέμπεκα Παρκ, η οποία τελευταία φορά εθεάθη στις 4 Νοεμβρίου, όταν έφευγε από το σπίτι της μητέρας της, βρίσκοντας στο 38ο εβδομάδα της εγκυμοσύνης της.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι η νεαρή γυναίκα μπήκε στο κάθισμα του συνοδηγού ενός σκούρου αυτοκινήτου έξω από το σπίτι της, και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη της. Το κινητό της βρέθηκε εγκαταλελειμμένο κοντά στο σπίτι της μητέρας της. Εβδομάδες αργότερα, η σορός της εντοπίστηκε σχεδόν 50 μίλια μακριά από το τελευταίο γνωστό σημείο όπου βρισκόταν.

Η νεκροψία αποκάλυψε με θλίψη ότι το μωρό της δεν βρισκόταν μαζί της. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό του νεογέννητου, σύμφωνα με την Mirror.

Η αρραβωνιαστικός της, Ρίτσαρντ Λι Φάλορ, και η 21χρονη αδερφή της, Κίμπερλι Παρκ, έχουν συλληφθεί, αλλά δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σχετικά με τον θάνατο της Ρέμπεκα.

Ο Φάλορ, 43 ετών και καταδικασμένος για σεξουαλικά αδικήματα, κρατείται σε φυλακή του Ουέξφορντ και αντιμετωπίζει ποινές που μπορεί να φτάσουν και τη ζωή στη φυλακή λόγω του ποινικού του παρελθόντος.

Κατά την εξαφάνιση της Ρέμπεκα, ο Φάλορ είχε δηλώσει στον Τύπο ότι η κοπέλα του είπε στη μητέρα της ότι θα την παραλάμβανε κάποιος και ότι έπρεπε να κάνει κάτι προσωπικό. «Ένα μαύρο σεντάν σταμάτησε και μπήκε μέσα. Κανείς δεν την έχει ξαναδεί από τότε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Κίμπερλι Παρκ κατηγορείται για ψευδή κατάθεση κατά τη διάρκεια έρευνας για βίαιο έγκλημα, αλλοίωση στοιχείων και υποβολή ψευδούς αναφοράς για σοβαρό έγκλημα. Παραμένει υπό κράτηση με εγγύηση 750.000 δολαρίων.

Η αιτία θανάτου της Ρέμπεκα παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ η αστυνομία περιορίζει τις δηλώσεις της λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης. Το πτώμα της βρέθηκε στο Εθνικό Δάσος Μάνιτι.

Η θετή μητέρα της, Στέφανι Παρκ, δήλωσε ότι η Ρέμπεκα ήταν «βαθιά αγαπημένη» και επεσήμανε ότι παρά τα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετώπιζε, ήταν μια στοργική και αγαπητή προσωπικότητα.

Στις έρευνες συμμετέχουν η αστυνομία του Ουέξφορντ, το τμήμα της Καντίλακ, το FBI, η Πολιτειακή Αστυνομία του Μίσιγκαν και άλλες αρχές, που προσπαθούν να εντοπίσουν την κατάσταση και την πιθανή τοποθεσία του μωρού.