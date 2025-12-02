Γιατί οι ΗΠΑ ήθελαν να εκτοξεύσουν πυρηνικά στη Σελήνη;

Ένα από τα πιο ακραία και σχεδόν καρτουνίστικα σχέδια της αμερικανικής κυβέρνησης βγήκε στο φως όταν αποκαλύφθηκε ότι στα '50s οι ΗΠΑ σκεφτόντουσαν να ρίξουν υδρογονοβόμβα στη Σελήνη. Το Project A119 είχε ως στόχο να προκαλέσει μια τεράστια λάμψη στο σεληνιακό τοπίο, ορατή ακόμη και από τη Μόσχα, για να αποδείξει ότι η αμερικανική τεχνολογία υπερείχε.

Η επιχείρηση εξετάστηκε σοβαρά από κορυφαίους επιστήμονες της εποχής, με τον φυσικό Λέοναρντ Ράιφελ να υποστηρίζει ότι η ιδέα ήταν «τεχνικά εφικτή». Η βόμβα που προοριζόταν ήταν ισχυρότερη από εκείνη της Χιροσίμα, αφού έπρεπε να αφήσει έναν τεράστιο κρατήρα ως... υπογραφή των ΗΠΑ.

