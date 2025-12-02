Βρυξέλλες: Συνελήφθη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν στο πλαίσιο ερευνών για απάτη

Η βελγική αστυνομία πραγματοποίησε εφόδους στην διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες την Τρίτη (02/12), μαζί με το Κολλέγιο της Ευρώπης στις Βρυξέλλες και ιδιωτικές κατοικίες, στο πλαίσιο έρευνας για την υποτιθέμενη κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, σύμφωνα με άτομα εξοικειωμένα με την έρευνα και μάρτυρες, τα οποία επικαλείται το euractiv.com.

Οι εφόδοι πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες, με την Αστυνομία να κατασχέτει έγγραφα και να συλλαμβάνει τρία άτομα ώστε να τα ανακρίνει με την κατηγορία της απάτης σε προμήθειες, της διαφθοράς και της εγκληματικής σύγκρουσης συμφερόντων.

Περίπου 10 αστυνομικοί ντυμένοι με πολιτικά ρούχα εισήλθαν στο αρχηγείο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (EEAS) στις 07:30 (08:30) την Τρίτη, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα. Άλλος αξιωματούχος της ευρωπαϊκής διπλωματικής υπηρεσίας επιβεβαίωσε την έφοδο.

Η ποινική έρευνα άρχισε έπειτα από καταγγελίες ότι η EEAS και το Κολλέγιο της Ευρώπης –η περίφημη σχολή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης για Ευρωπαίους αξιωματούχους– κακοδιαχειρίστηκαν δημόσιο χρήμα το 2021 και το 2022, όπως ανέφεραν τέσσερα άτομα με γνώση της έρευνας.

Ο ύποπτος διαγωνισμός και η αγορά κτηρίου αξίας 3,2 εκατ. ευρώ από το Κολλέγιο της Ευρώπης

Οι έφοδοι αποτελούν το τελευταίο μεγάλο σκάνδαλο που πλήττει τους θεσμούς της Ένωσης και θα ασκήσουν πίεση στο Κολλέγιο της Ευρώπης και την πρώην αντιπρόεδρο της Κομισιόν, Φεντερίκα Μογκερίνι, που «έτρεχε» την EEAS και εισήλθε στη δεύτερη πενταετή της θητεία στις Βρυξέλλες εφέτος.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία του Βελγίου από τη Δυτική Φλάνδρα και το γραφείο κατά της απάτης της Ένωσης, OLAF, συμμετείχαν στην επιχείρηση στο πλαίσιο ποινικής έρευνας που διευθύνεται από το Γραφείο Δημόσιου Κατήγορου (EPPO).

Οι ερευνητές εξετάζουν κατά πόσον το Κολλέγιο της Ευρώπης ή οι εκπρόσωποι αυτού είχαν προηγούμενη γνώση δημόσιου διαγωνισμού για τη χρηματοδότηση της νέας Διπλωματικής Ακαδημίας της Ένωσης, ενός ετήσιου προγράμματος εκπαίδευσης Ευρωπαίων διπλωματών στις Βρυξέλλες, το οποίο χρηματοδοτείται από την EEAS.

Το Κολλέγιο της Ευρώπης, που ιδρύθηκε το 1949, θεωρείται το κορυφαίο βήμα της εκπαίδευσης για διπλωμάτες και δημόσιους υπαλλήλους της Ένωσης, με απόφοιτους που περιλαμβάνουν κορυφαίους πολιτικούς και αξιωματούχους στους θεσμούς.

Οι ερευνητές έχουν επικεντρωθεί στις συνθήκες σχετικά με την αγορά από το Κολλέγιο της Ευρώπης ενός κτηρίου αξίας 3,2 εκατ. ευρώ στην οδό Spanjaardstraat στις Βρυξέλλες, το οποίο στεγάζει διπλωμάτες που παρακολουθούν την ακαδημία, σύμφωνα με τις πηγές.

Ο διαγωνισμός για τη φιλοξενία της ακαδημίας απαιτούσε από τους υποψήφιους να παρέχουν διαμονή.

Το Κολλέγιο της Ευρώπης απέκτησε το κτήριο το 2022 κατά την περίοδο οικονομικής πίεσης και λίγο πριν η EEAS εκδώσει διαγωνισμό από τον οποίον αργότερα χορηγήθηκε στο ίδρυμα χρηματοδότηση ύψους 654.000 ευρώ, σύμφωνα με δύο άτομα με γνώση της έρευνας.

Οι ερευνητές εξέτασαν καταγγελίες ότι το Κολλέγιο της Ευρώπης και οι εκπρόσωποι αυτού είχαν πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, που υποτίθεται ότι θα παρέμενε εμπιστευτικός ώστε να επιτραπεί δίκαιος ανταγωνισμός μεταξύ των ιδρυμάτων που διεκδικούσαν τη φιλοξενία της νέας ακαδημίας.

Το OLAF, που διαθέτει διοικητικές εξουσίες για την αντιμετώπιση πιθανής απάτης με χρήματα της Ένωσης, ανέκρινε αρκετά άτομα πριν παραδώσει τα ευρήματα στο EPPO, το οποίο είναι αρμόδιο για την έρευνα και δίωξη σοβαρών εγκλημάτων κατά των συμφερόντων της Ένωσης.

Δεν υπάρχει ένδειξη ότι τα δύο Γραφεία έχουν καταλήξει σε συμπεράσματα για παρανομία και μέχρι στιγμής, κανένα πρόσωπο δεν έχει ακόμη κατηγορηθεί επίσημα, όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα.