Επιστρέφει στα μέτρα του κορονοϊού η Ισπανία - Μάσκες και πίεση στο Σύστημα Υγείας
Η Ισπανία ετοιμάζεται να επαναφέρει την υποχρεωτική χρήση μάσκας σε νοσοκομεία και άλλες υγειονομικές δομές, καθώς η χώρα καταγράφει απότομη αύξηση κρουσμάτων γρίπης ενόψει του χειμώνα.

Το υπουργείο Υγείας έχει ήδη εκδώσει πανεθνική προειδοποίηση και συνεργάζεται με τις περιφερειακές κυβερνήσεις για ένα ενιαίο σχέδιο που θα προστατεύσει τις ευάλωτες ομάδες και θα περιορίσει τις μολύνσεις.

Η χρήση μάσκας, που αποτελεί τη σημαντικότερη επιστροφή σε υγειονομικό περιορισμό μετά την άρση των μέτρων για την COVID-19, χαρακτηρίζεται προληπτική κίνηση. Οι αρχές τονίζουν ότι στόχος είναι να αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία, τα οποία ήδη πιέζονται από περιστατικά κορονοϊού και άλλες αναπνευστικές λοιμώξεις.

Ήδη περιοχές όπως η Αραγωνία και η Ανδαλουσία έχουν αρχίσει να συνιστούν ή και να απαιτούν χρήση μάσκας σε νοσοκομεία και μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων.

Ενιαίο πρωτόκολλο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε περιοχής

Το υπουργείο προχωρά στη θέσπιση ενός ενιαίου πρωτοκόλλου για όλες τις 17 αυτόνομες κοινότητες, με τη δυνατότητα όμως κάθε περιοχής να προσαρμόζει τα μέτρα ανάλογα με τους δείκτες νοσηρότητας, την πληρότητα στα νοσοκομεία και τη διασπορά της γρίπης.

Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες, οι μάσκες θα είναι υποχρεωτικές για ασθενείς, συνοδούς και προσωπικό σε νοσοκομεία, κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας και μονάδες μακροχρόνιας περίθαλψης που θεωρούνται υψηλού κινδύνου.

Ιδιαίτερη προτεραιότητα θα δοθεί σε κέντρα που εξυπηρετούν ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς, καθώς και σε γηροκομεία, όπου οι πιθανότητες σοβαρών επιπλοκών είναι μεγαλύτερες.

Ενθάρρυνση της χρήσης μάσκας εκτός υγειονομικών δομών

Εκτός του συστήματος υγείας, η χρήση μάσκας θα παραμείνει ισχυρή σύσταση για όσους έχουν συμπτώματα, για ηλικιωμένους και για άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας. Δεν θα είναι υποχρεωτική, εκτός αν κάποια περιοχή αυξήσει το επίπεδο υγειονομικού συναγερμού.

Για τους ξένους κατοίκους της Ισπανίας, η επαναφορά της μάσκας σε ιατρικούς χώρους σημαίνει πως θα πρέπει να έχουν μαζί τους μάσκες όταν επισκέπτονται νοσοκομεία, κλινικές ή δομές φροντίδας.

Η Ισπανία επιταχύνει και την εκστρατεία εμβολιασμού κατά της γρίπης. Ηλικιωμένοι, επαγγελματίες υγείας και άτομα με υποκείμενα νοσήματα καλούνται να εμβολιαστούν άμεσα.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι ο συνδυασμός εμβολιασμού, χρήσης μάσκας, καλής υγιεινής χεριών και επαρκούς αερισμού είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να περιοριστεί η μετάδοση και να αποφευχθούν οι βαριές νοσηλείες. Η παραμονή στο σπίτι όταν υπάρχουν συμπτώματα παραμένει κρίσιμη.

Στόχος η αποτροπή πίεσης στο σύστημα υγείας

Το υπουργείο ελπίζει ότι η έγκαιρη παρέμβαση θα αποτρέψει την υπερφόρτωση των νοσοκομείων όσο αυξάνονται τα κρούσματα γρίπης. Το νέο εθνικό πλαίσιο έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ευέλικτο, δίνοντας στις αρχές τη δυνατότητα να αυστηροποιούν ή να χαλαρώνουν τα μέτρα ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης.

Παρότι η επιστροφή της υποχρεωτικής μάσκας σε υγειονομικές δομές μπορεί να θυμίζει τις δύσκολες ημέρες της πανδημίας, οι υγειονομικοί αξιωματούχοι επισημαίνουν πως τα μέτρα είναι στοχευμένα και προσωρινά.

