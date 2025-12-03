Βρετανός φοιτητής εξαφανίζεται κοντά στο Κάστρο του Δράκουλα - Βρέθηκε μόνο το σακίδιό του

Άμαξα στο Κάστρο της Τρανσυλβανίας που ενέπνευσε τον μύθο του Δράκουλα στο Bran της Ρουμανίας

Ώρες αγωνίας ζει η οικογένεια ενός Βρετανού φοιτητή, ο οποίος εξαφανίστηκε κοντά στο Κάστρο του Δράκουλα, όπου είχε πάει μόνος τους για πεζοπορία, με την τελευταία κλήση του στο 112 να λέει πως υποφέρει από υποθερμία και εξάντληση.

Ο Τζορτζ Σμιθ, 18 ετών, από το Μπρίστολ, στις 23 Νοεμβρίου, όταν έφυγε για πεζοπορία στα πυκνά δάση των βουνών Bucegi της Ρουμανίας και κατευθυνόταν προς το χωριό Bran, όπου βρίσκεται το περίφημο κάστρο του Δράκουλα.

Τελευταία ένδειξη ζωής, μία κλήση κινδύνου στο 112 για ορεινή διάσωση, λέγοντας τρομοκρατημένος ότι ήταν εξαντλημένος, υποθερμικός και αβέβαιος για την τοποθεσία του.

Παρά την άμεση κινητοποίηση υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες, μέρες αργότερα δεν έχει εντοπιστεί, παρά μόνο το σακίδιο του με προμήθειες.

Η μητέρα του, Τζο, που μετέβη στη Ρουμανία, μιλώντας στους Times περιέγραψε τον γιο της ως «έναν αθλητικό και δυνατό νεαρό άνδρα», ο οποίος ταξιδεύει συχνά, ωστόσο έφυγε από το πανεπιστήμιό του στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς να ενημερώσει, προκειμένου να πάει για πεζοπορία.

Οι ομάδες διάσωσης πιστεύουν ότι ο έφηβος ξεκίνησε την πεζοπορία του από το θέρετρο Poiana Brasov και κατέληξε περίπου 10 με 15 μίλια μακριά στην κοιλάδα Tiganesti όταν κάλεσε σε βοήθεια - την ίδια περιοχή όπου ανακαλύφθηκαν τα υπάρχοντά του.

Το Poiana Brasov και το Bran συνδέονται με εκτεταμένα δασικά μονοπάτια που ανεβαίνουν απότομα σε αλπικές περιοχές, οι οποίες μπορεί να γίνουν ιδιαίτερα επικίνδυνες όταν πέφτουν οι θερμοκρασίες.

Ένα γλυπτό του Petru Darascu, ενός Ρουμάνου ιερέα που επέζησε από διάφορες κομμουνιστικές φυλακές, έργο του Ovidiu Nicolae Popa, με φόντο το γοτθικό κάστρο Bran, γνωστότερο ως κάστρο του Δράκουλα, στην κεντρική περιοχή της Τρανσυλβανίας της Ρουμανίας. Το κάστρο προσελκύει πολυάριθμους επισκέπτες όλες τις εποχές του χρόνου που θέλουν να βιώσουν από πρώτο χέρι την ατμόσφαιρα και το τοπίο που περιγράφονται στο διάσημο μυθιστόρημα του Bram Stoker, Δράκουλας ASSOCIATED PRESS/o/Selcan Hacaoglu

Ανάλογα με το πού ακριβώς βρισκόταν, αντιμετώπιζε ακόμα άλλα 12 έως 19 μίλια πεζοπορίας για να φτάσει στο Κάστρο Μπραν.

Η ομάδα έρευνας είπε ότι έχει αναπτύξει ένα ελικόπτερο Black Hawk για πρόσβαση σε απομακρυσμένα μέρη των βουνών, μαζί με σκύλους ανιχνευτές και ένα drone με θερμική απεικόνιση.

Ο χειμώνας στα βουνά Bucegi είναι εξαιρετικά επικίνδυνος, με ξαφνικές αλλαγές καιρού, βαθύ χιόνι, παγωμένα μονοπάτια και ασταθείς χιονοστιβάδες που μπορούν να αποπροσανατολίσουν τους πεζοπόρους. Οι κρυμμένοι βράχοι ή οι πτώσεις των βουνών έχουν επίσης προκαλέσει χιονοστιβάδες, σύμφωνα με το Romania-Insider.

Σύμφωνα με την Τοπική Δημόσια Υπηρεσία Ορεινής Διάσωσης του Ζαρνέστι, τα συνεργεία έρευνας αντιμετωπίζουν συνεχείς αποτυχίες λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών και της έντονης χιονόπτωσης.

Μεταξύ 2011 και 2020, υπήρξαν περισσότερες από 800 κλήσεις διάσωσης στα βουνά Bucegi, με αποτέλεσμα 419 τραυματίες και 21 θανάτους, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου της Τιμισοάρα.