Η λαθροθηρία στο στόχαστρο με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης

Η σύγχρονη τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει πλέον στην πρώτη γραμμή της μάχης ενάντια στη λαθροθηρία. Σε εκτεταμένες περιοχές των κεντρικών αφρικανικών δασών, μια νέα δικτυωμένη ηχητική τεχνολογία επιτρέπει τον εντοπισμό και τη σύλληψη λαθροκυνηγών σε πραγματικό χρόνο.

Ένα πυκνό σύστημα μικροφώνων έχει τοποθετηθεί σε Γκαμπόν, Κονγκό και Καμερούν για να ανιχνεύει πυροβολισμούς από παράνομη θήρα ελεφάντων και άλλων ζώων.

Οι Αμερικανοί επιστήμονες που το επιβλέπουν αξιοποιούν εξελιγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, ώστε το σύστημα να ξεχωρίζει με ακρίβεια τον ήχο ενός όπλου μέσα στον εκκωφαντικό καμβά ήχων της ζούγκλας.

Η πρόκληση των ψευδών συναγερμών

Το εσωτερικό του τροπικού δάσους είναι γεμάτο θορύβους· από πουλιά και έντομα μέχρι κλαδιά που σπάνε ή δέντρα που πέφτουν. Οι κλασικοί ανιχνευτές μπορούν να εντοπίσουν ένα δυνατό μπαμ, αλλά συχνά το μπερδεύουν με φυσικούς ήχους, παράγοντας πολλά λανθασμένα σήματα. Ο επικεφαλής του προγράμματος, Ναβίν Νταρ από το Center for Conservation Bioacoustics του Cornell, θέλησε να δημιουργήσει ένα ελαφρύ νευρωνικό δίκτυο που θα λειτουργεί απευθείας στους αισθητήρες και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα χωρίς καθυστερήσεις.

Ο Νταρ και η ομάδα του στο Elephant Listening Project ανέπτυξαν ένα μοντέλο που αξιοποιεί αυτόνομες μονάδες ηχογράφησης (ARUs) — μικρόφωνα χαμηλής κατανάλωσης που καταγράφουν συνεχώς το ηχητικό περιβάλλον. Κάθε μονάδα κάνει μια πρώτη ανάλυση και φιλτράρει τους πιθανούς πυροβολισμούς.

Αν ο μικροεπεξεργαστής “επιβεβαιώσει” το σήμα, τότε το αποστέλλει σε ένα κεντρικό κόμβο, ο οποίος συγκρίνει την πληροφορία με δεδομένα από άλλους αισθητήρες για να αποφασίσει αν όντως πρόκειται για πραγματικό πυροβολισμό.

Ακριβής εντοπισμός και άμεση επέμβαση

Όταν ο κεντρικός κόμβος καταλήξει ότι το γεγονός είναι πραγματικό, συγκεντρώνει τα ηχητικά αρχεία από τα γύρω μικρόφωνα και υπολογίζει το σημείο όπου έπεσε ο πυροβολισμός. Τα στοιχεία αποστέλλονται άμεσα στους δασοφύλακες, δίνοντάς τους συντεταγμένες για επέμβαση σε χρόνο σχεδόν μηδενικό.

Ο Νταρ θεωρεί ότι η συσκευή μπορεί να εξελιχθεί σε ένα ισχυρό εργαλείο για τους φύλακες και τους διαχειριστές των δασών, προσφέροντας ακριβείς και επαληθεύσιμες ειδοποιήσεις, αλλά και δεδομένα για τις κινήσεις των λαθροκυνηγών. Στόχος του είναι να εμπλουτίσει το σύστημα ώστε να αναγνωρίζει τον τύπο του όπλου, αλλά και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως αλυσοπρίονα ή οχήματα.

Παράλληλα, επιδιώκει τη δημιουργία ενός ανοιχτού, χαμηλού κόστους πλαισίου που θα μπορεί να εγκατασταθεί οπουδήποτε στον κόσμο, σε συνδυασμό με τεχνολογίες Internet of Things. Τα αποτελέσματά του θα παρουσιαστούν σε κοινή συνάντηση της Acoustical Society of America και της Acoustical Society of Japan στη Χονολουλού.