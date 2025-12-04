Νότια Κορέα: Ανέπτυξε εφαρμογή που δείχνει την τοποθεσία των stalkers σε πραγματικό χρόνο

Η νέα εφαρμογή, η οποία ανακοινώθηκε χθες (3/12) από το υπουργείο Δικαιοσύνης της Νότιας Κορέας αποτελεί μέρος μιας εγκεκριμένης τροποποίησης του νόμου περί ηλεκτρονικής παρακολούθησης της χώρας. Οι stalkers έχουν γίνει θέμα δημόσιας ανησυχίας στη Νότια Κορέα, ειδικά καθώς τα εγκλήματα υψηλού προφίλ που σχετίζονται με την παρενόχληση έχουν γίνει πρωτοσέλιδα τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα θύματα παρενόχλησης μπορούν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις μέσω γραπτών μηνυμάτων όταν οι stalkers τους βρίσκονται κοντά - αν και δεν αποκαλύπτουν τις ακριβείς τοποθεσίες των stalkers. Αυτό δυσκολεύει τα θύματα να προσδιορίσουν την κατεύθυνση του δράστη, ανέφερε το υπουργείο Δικαιοσύνης σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με τον αναθεωρημένο νόμο, τα θύματα θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν την τοποθεσία του stalker τους σε χάρτη απο τα smartphones τους, επιτρέποντάς τους να εγκαταλείψουν την περιοχή με ασφάλεια. Οι αρχές εντοπίζουν τους stalkers χρησιμοποιώντας φορητές ηλεκτρονικές συσκευές.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι εργάζεται επίσης για την ενσωμάτωση του συστήματος παρακολούθησης στην εθνική τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης, ώστε η αστυνομία να μπορεί να αναπτυχθεί για την προστασία των θυμάτων, όπως απαιτείται. Αυτή η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο έτος, ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι επικριτές έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για την εκτεταμένη εξάπλωση της παρενόχλησης στη Νότια Κορέα, την οποία θεωρούν μέρος ενός ευρύτερου προβλήματος βίας κατά των γυναικών. Το 2022, ξέσπασε δημόσια οργή για τη δολοφονία μιας νεαρής γυναίκας από τον πρώην συνάδελφό της, ο οποίος την παρακολουθούσε επί χρόνια. Παρόλο που τον είχε καταγγείλει στην αστυνομία, δεν συνελήφθη ούτε του δόθηκε περιοριστική εντολή, καθώς οι αρχές τον θεωρούσαν «χαμηλού κινδύνου».

Το 2021, η Νότια Κορέα εισήγαγε έναν νόμο κατά της παρενόχλησης που επιφέρει ποινή φυλάκισης έως και τριών ετών για τους παραβάτες και μέγιστο πρόστιμο 20.400 δολαρίων. Το 2023, το κοινοβούλιο της Νότιας Κορέας αναθεώρησε τον νόμο για να μειώσει το εμπόδιο στη δίωξη των stalkers. Ο αριθμός των αναφορών κατά των stalkers έχει αυξηθεί έκτοτε, από 7.600 το 2022 σε περισσότερες από 13.000 πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης.