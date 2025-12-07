Ρουμανία: Αυτοκίνητο χτυπά σε κυκλικό κόμβο και… απογειώνεται – Από θαύμα σώθηκε ο οδηγός

«Τύχη βουνό» είχε ένας οδηγός στη Ρουμανία, αφού το πολυτελές του αυτοκίνητο, μάρκας Mercedes, χτύπησε έναν κυκλικό κόμβο κινούμενο εκτός ελέγχου και πέταξε πάνω από αυτοκίνητα, σε κεντρικό δρόμο της πόλης Οραντέα.

Στο υλικό από κάμερα ασφαλείας, το αυτοκίνητο φαίνεται να εκτινάσσεται από τον δρόμο με ταχύτητα πριν περάσει πάνω από δύο αυτοκίνητα.

Ο οδηγός, που σύμφωνα με τις Αρχές είχε λιποθυμήσει ύστερα από υπογλυκαιμικό επεισόδιο, απεγκλωβίστηκε αργότερα από τα συντρίμμια αφού έπεσε πάνω σε έναν στύλο. Το τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη (03/12).

Ο άνδρας, 49 ετών, υπέστη πολλαπλά κατάγματα αλλά η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Η Αστυνομία τού επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.600 λέι (315 ευρώ) και αναστολή της άδειας οδήγησης για 90 ημέρες, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.