Κύπρος: Φυλάκιση 14 μηνών στον 37χρονο που τεμάχισε καγκουρό

Σε ποινή φυλάκισης 14 μηνών καταδικάστηκε ένας 37χρονος στην Κύπρο, ο οποίος βρισκόταν παράνομα στο νησί και είναι ο δράστης της αποτρόπαιας σφαγής ενός καγκουρό.

Η υπόθεση που σόκαρε με τη βαναυσότητά της, αποκαλύφθηκε τον περασμένο Μάιο, όταν έφτασε πληροφορία στην Αστυνομία για τεμαχισμό ζώου σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας στην ελεύθερη Αμμόχωστο. Όπως διαπιστώθηκε κατά την ιατροδικαστική εξέταση επρόκειτο για ένα καγκουρό.

Επίσης κατά τη διάρκεια των ερευνών προέκυψε ότι ο 37χρονο διέμενε παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά από απόρριψη αιτήματός του για άσυλο το 2022.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου έκρινε ένοχο τον 37χρονο για τα αδικήματα της κακομεταχείρισης ζώου - και συγκεκριμένα ενός καγκουρό - και της παράνομης παραμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία.