«Λευκό τοπίο» έρημος της Σαουδικής Αραβίας από σφοδρή χαλαζόπτωση

Στα «λευκά» ντύθηκε η έρημο Χέιλ στη βόρεια Σαουδική Αραβία, όταν μία σφοδρή χαλαζόπτωση έπληξε την περιοχή στις 9 Δεκεμβρίου, δημιουργώντας μια εκπληκτική αντίθεση μεταξύ της άμμου και του παχύ στρώματος πάγου που συσσωρεύτηκε στο έδαφος.

Μάλιστα σε ορισμένες περιοχές κάλυψε δρόμους και αμμόλοφους, αναγκάζοντας τους οδηγούς να επιβραδύνουν.

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μία ασυνήθιστη εικόνα: λόφοι της ερήμου μεταμορφωμένες σε λευκές, σαν χιονισμένες επιφάνειες.

Τέτοια φαινόμενα δεν είναι ασυνήθιστα στη βόρεια Σαουδική Αραβία κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αλλά η ένταση των πρόσφατων χαλαζοπτώσεων εξέπληξε ακόμα και τους μετεωρολόγους.