Επιχείρηση «Operation Thunder»: Διασώθηκαν 30.000 ζώα από δίκτυο παράνομης διακίνησης
Στο πλαίσιο της επιχείρησης «Operation Thunder», κατασχέθηκαν περίπου 30.000 ζωντανά ζώα σε 4.620 επιδρομές σε 134 χώρες
Η Interpol πραγματοποίησε πρόσφατα τη μεγαλύτερη -μέχρι σήμερα- επιχείρηση εξάρθρωσης της παράνομης διακίνησης και λαθρεμπορίας άγριων ζώων.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης «Operation Thunder», κατασχέθηκαν περίπου 30.000 ζωντανά ζώα σε 4.620 επιδρομές σε 134 χώρες. Ο Διακυβερνητικός οργανισμός εντόπισε 1.100 υπόπτους και εξέδωσε 69 εντάλματα σύλληψης στις αστυνομικές δυνάμεις των συμμετεχόντων κρατών.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ 15 Σεπτεμβρίου και 15 Οκτωβρίου και συνολικά διασώθηκαν 6.160 πτηνά, 2.040 χελώνες, 1.150 ερπετά, 208 πρωτεύοντα, 49 παγκολίνοι, 10 μεγάλα αιλουροειδή και περίπου 19.000 άλλα είδη, συμπεριλαμβανομένων σπανιότερα διακινούμενων θηλαστικών, ψαριών, αμφιβίων και ενός σημαντικά μεγαλύτερου αριθμού αρθροπόδων (έντομα, αραχνοειδή κ.λπ.).
Είναι ενθαρρυντικό, ωστόσο, ότι βρέθηκαν μόλις 7 κέρατα ρινόκερου ανάμεσα σε περισσότερα από 100.000 κατασχεθέντα αντικείμενα, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο έλεγχος της λαθροθηρίας για αυτά τα ζώα που βρίσκονται σε κίνδυνο εξαφάνισης έχει επιτυχία.
Οι μήνες προετοιμασίας για την επιχείρηση «Operation Thunder» επικεντρώθηκαν στην ανταλλαγή πληροφοριών και τον συντονισμό διασυνοριακών ερευνών μεταξύ των συμμετεχόντων χωρών και περιοχών, της Interpol και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων.
Πέρα από τις άμεσες συλλήψεις και κατασχέσεις, οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης θα βοηθήσουν στον «χάρτη» των παγκόσμιων εγκληματικών δικτύων. Αυτές οι πληροφορίες θα επιτρέψουν στις Αρχές σε όλο τον κόσμο να βελτιώσουν τις στρατηγικές τους, να προβλέψουν τις αναδυόμενες εγκληματικές τακτικές και να διακόψουν τις παράνομες δραστηριότητες τους, εξασφαλίζοντας μια βιώσιμη και αποτελεσματική λύση κατά της λαθρεμπορίας άγριων ζώων.