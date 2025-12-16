Πέθανε ο τραγουδιστής Τζο Ίλι σε ηλικία 78 ετών - Ήταν θρύλος της κάντρι και της ροκ μουσικής

Η αιτία θανάτου ήταν επιπλοκές από άνοια με σωμάτια Λούι, νόσο του Πάρκινσον και πνευμονία

Πέθανε ο τραγουδιστής Τζο Ίλι σε ηλικία 78 ετών - Ήταν θρύλος της κάντρι και της ροκ μουσικής

Ο Joe Ely των The Flatlanders εμφανίζεται κατά τη διάρκεια του 52ου ετήσιου Φεστιβάλ Τζαζ και Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Νέας Ορλεάνης στο Fair Grounds Race Course στις 7 Μαΐου 2023 στη Νέα Ορλεάνη της Λουιζιάνα.

Ο Τζο Ίλι, τραγουδοποιός που βοήθησε στην ανάπτυξη ενός νέου κύματος μουσικής με έδρα το Τέξας, το οποίο ένωσε τους λάτρεις της ροκ και της κάντρι μουσικής από δεκαετία του 1980, πέθανε σε ηλικία 78 ετών, την Δευτέρα (15/12).

Η αιτία θανάτου ήταν επιπλοκές από άνοια με σωμάτια Λούι, νόσο του Πάρκινσον και πνευμονία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του, ο τραγουδιστής-τραγουδοποιός πέθανε στο σπίτι του στο Τάος του Νέου Μεξικού, έχοντας δίπλα του τη σύζυγό του και μάνατζέρ του, Σάρον, και την κόρη του, Μαρί.

«Ο ήρωάς μου... το πρότυπό μου... ο φίλος μου... ο Τζο Ίλι πέθανε σήμερα» έγραψε στο X, ο Μόντε Γουόρντεν, τραγουδιστής από το Τέξας, ιδρυτικός μέλος των Wagoneers πρωτοποριακό roots-rock συγκρότημα που ανέδειξε ο Τζο Ίλι.

«Σημαίνει για μένα τόσα πολλά όσο ο Μπάντι, ο Έλβις ή ο Ντον Έβερλι. Ένας τέτοιος καλλιτέχνης. Τεξανός. Είμαι απλά... συντετριμμένος» πρόσθεσε, σύμφωνα με το Variety.

«Ο Τζο Ίλι ερμήνευσε αμερικανική roots μουσική με το ζήλο ενός αληθινού πιστού που ήξερε ότι η μουσική μπορούσε να διαπεράσει ψυχές» δήλωσε ο Κάιλ Γιανγκ, διευθύνων σύμβουλος της Αίθουσας της Δόξας της Κάντρι Μουσικής (Country Music Hall of Fame). «Το ιδιαίτερο μουσικό του στυλ θα μπορούσε να προκύψει μόνο από το Τέξας, με το νοτιοδυτικό μείγμα honky-tonk, rock & roll, roadhouse blues, western swing και conjunto» τόνισε και πρόσθεσε ότι «η πραγματική του διάσταση φάνηκε στη δυναμική ένταση των ζωντανών εμφανίσεών του, όπου μπορούσε να σταθεί στο πλάι των συναδέλφων και φανατικών θαυμαστών του, Μπρους Σπρίνγκστιν, ο οποίος ηχογράφησε ντουέτα με τον Ίλι και των Stones και Clash, οι οποίοι πήραν τον Τζο Ίλι σε περιοδεία ως καλλιτέχνη που άνοιγε τις συναυλίες τους».

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν δήλωσε για τον Τζο Ίλι: «Είχα την ευλογία να τραγουδάω στους δίσκους του και να βρίσκομαι στη σκηνή με τον Τζο κατά καιρούς και το μόνο που μπορώ να πω είναι: "Δόξα τω Θεώ που δεν γεννήθηκε στο Νιου Τζέρσεϊ. Θα είχα πολύ περισσότερη δουλειά μπροστά μου"».

Θρύλος της κάντρι αλλά και της ροκ μουσικής

Όσο κι αν η μουσική του ήταν βασισμένη στην κάντρι, τουλάχιστον στα πρώτα της στάδια, ο Ίλι ήταν αγαπητός από αρκετές γενιές ροκ σταρ, πολλοί από τους οποίους τον ανακάλυψαν για πρώτη φορά σε γνωστά στέκια όπου τραγουδούσε μαζί με τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της εποχής.

Ο Ίλι έκανε περιοδεία με τους Rolling Stones, τους Clash, τους Pretenders, τους Kinks, με τους Tom Petty and the Heartbreakers 17 φορές και με τις Στίβι Νικς και Λίντα Ρόντσταντ.

Το πιο γνωστό άλμπουμ του είναι το «Musta Notta Gotta Lotta», το οποίο ήταν η τέταρτη ηχογράφηση που κυκλοφόρησε με την MCA Records, με την οποία υπέγραψε τη δεκαετία του 1970.

Αν και η μουσική του καριέρα ξεκίνησε με τους Flatlanders, το κάντρι συγκρότημα που σχημάτισε με τους συναδέλφους του Τεξανούς Τζίμι Ντέιλ Γκίλμορ και Μπουτς Χάνκοκ το 1972, ο Ίλι βρήκε πραγματικά το κοινό του με το ομώνυμο σόλο ντεμπούτο του το 1977.

O τραγουδοποιός το 1999 κέρδισε Grammy στην κατηγορία Καλύτερου Μεξικανικού/Μεξικανο-Αμερικανικού Άλμπουμ για το έργο του με το supergroup Los Super Seven.

