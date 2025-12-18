Μερτς: Η Γερμανία θα αξιοποιήσει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την Ουκρανία

Η Ουκρανία κινδυνεύει να χρεοκοπήσει έως τον Απρίλιο 

Μερτς: Η Γερμανία θα αξιοποιήσει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την Ουκρανία

O Γερμανός καγκελάριος Μέρτς

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προτίθεται να ανταποκριθεί στα αιτήματα του Βελγίου και να διαθέσει και τα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας που έχουν δεσμευθεί στη Γερμανία για τη στήριξη της Ουκρανίας. Αυτό ανέφεραν πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa).

Η Γερμανία επί μακρόν υποστήριζε εντός της ΕΕ ότι θα πρέπει αρχικά να χρησιμοποιηθούν για το συγκεκριμένο εγχείρημα τα ρωσικά κεφάλαια της κεντρικής τράπεζας ύψους 185 δισ. ευρώ, τα οποία διαχειρίζεται η βελγική εταιρεία Euroclear. Ως βασικό επιχείρημα προβαλλόταν, μεταξύ άλλων, ότι στη Γερμανία είναι διαθέσιμο μόνο ένα σαφώς μικρότερο ποσό, της τάξης μερικών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Ωστόσο, η βελγική κυβέρνηση ζητεί και τη συμμετοχή και άλλων κρατών-μελών της ΕΕ, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος το Βέλγιο να αποτελέσει τον μοναδικό στόχο πιθανών αντιποίνων. Μεταξύ των κινδύνων που επισημαίνονται είναι και το ενδεχόμενο η Μόσχα να προχωρήσει σε απαλλοτριώσεις ευρωπαϊκών ιδιωτών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Ρωσία.

Ζελένσκι: Η Ουκρανία χρειάζεται απόφαση της ΕΕ για τη χρηματοδότηση έως το «τέλος του έτους»

Εν μέσω της συζήτησης στην ΕΕ σχετικά με τη μελλοντική χρηματοδότηση της βοήθειας προς την Ουκρανία, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέτρεψε για άμεση δράση. Η απόφαση πρέπει να ληφθεί «μέχρι το τέλος του έτους», δήλωσε ο Ζελένσκι την Πέμπτη στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες. Πρόσθεσε ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι έχουν ενημερωθεί.

Η ΕΕ εκτιμά ότι η Ουκρανία θα πρέπει να καλύψει ένα χρηματοδοτικό κενό περίπου 135 δισεκατομμυρίων ευρώ τα επόμενα δύο χρόνια.

Σύμφωνα με αυτήν την εκτίμηση, η χώρα κινδυνεύει να ξεμείνει από χρήματα από τον Απρίλιο.

Λουκασένκο: «Το Oreshnik λειτουργεί ήδη στη Λευκορωσία»

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο ανακοίνωσε ότι ο νέος υπερηχητικός πύραυλος της Ρωσίας με πυρηνικές ικανότητες, ο Ορέσνικ, έχει αναπτυχθεί στη Λευκορωσία και είναι ήδη επιχειρησιακός. «Ο Ορέσνικ βρίσκεται στη Λευκορωσία από χθες και έχει τεθεί σε πολεμική υπηρεσία», δήλωσε ο Λουκασένκο στην πρωτοχρονιάτικη ομιλία του. Η Ρωσία, ο κύριος σύμμαχος του Μινσκ, είχε ήδη προβλέψει πέρυσι ότι το πυραυλικό σύστημα θα μπορούσε να αναπτυχθεί στη Λευκορωσία το 2025, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

