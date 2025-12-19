Ρώμη: Εισιτήριο 2 ευρώ για την επίσκεψη στην εμβληματική Φοντάνα ντι Τρέβι από τον Φεβρουάριο

Ο δήμαρχος της Ρώμης Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι επιβεβαίωσε πριν από λίγο ότι οι Ιταλοί και οι ξένοι τουρίστες που θα επιθυμούν να επισκεφθούν την Φοντάνα ντι Τρέβι από την 1η του ερχόμενου Φεβρουαρίου θα πρέπει πληρώνουν εισιτήριο της τάξης των 2 ευρώ. Η είσοδος στον χώρο ακριβώς μπροστά από το σιντριβάνι θα παραμείνει δωρεάν για τους κατοίκους της Ρώμης και των προαστίων της.

Στην αρχική αυτή φάση, ο δήμος της ιταλικής πρωτεύουσας εκτιμά ότι τα έσοδα από τα εισιτήρια για το πασίγνωστο αυτό σιντριβάνι που θα μπορούν να καταλήξουν στα ταμεία του θα ανέρχονται σε τουλάχιστον 6 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.

Η είδηση επιβεβαιώνει, ουσιαστικά, δημοσιεύματα των περασμένων ημερών, τα οποία αναφέρονταν σε επιβολή εισιτηρίου μετά την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου.

