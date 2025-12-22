Η Μόσχα διέψευσε δημοσιεύματα του Reuters ότι η Ρωσία σχεδιάζει να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία και να επιτεθεί στην Ευρώπη.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δήλωσε: «Έχουμε πράγματι δει κάποιες διάσπαρτες αναφορές σχετικά με αυτό το θέμα... Πρόκειται για μια κατάσταση όπου οι υπηρεσίες πληροφοριών κάνουν εσφαλμένες υποθέσεις, έρευνες και συμπεράσματα. Αυτό δεν είναι απολύτως αλήθεια».

Ανάλογη ήταν η διάψευση και του Υφυπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ, στο Διεθνές Κέντρο Συζήτησης Valdai, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι η Ρωσία, μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, είναι έτοιμη νομικά να επιβεβαιώσει ότι δεν προτίθεται να επιτεθεί σε χώρες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

«Φυσικά, δεν έχουμε καμία πρόθεση να επιτεθούμε σε χώρες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Η Ρωσία δεν επιδιώκει τους επιθετικούς στόχους που αποδίδονται στη χώρα μας και είναι μάλιστα έτοιμη να το επισημοποιήσει αυτό στο πλαίσιο μιας πιθανής επίλυσης της τρέχουσας κρίσης με βάση την αρχή της ίσης και αδιαίρετης ασφάλειας», δήλωσε ο διπλωμάτης. Αντίθετα, όπως είπε η Ευρώπη έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζει προγράμματα επαναστρατιωτικοποίησης μεγάλης κλίμακας. Οι χώρες της ΕΕ το δικαιολογούν αυτό επικαλούμενες μια πιθανή απειλή από τη Ρωσία.

Το Reuters, επικαλούμενο πηγές, ανέφερε ότι παρά τις διαπραγματεύσεις για ένα ειρηνευτικό σχέδιο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχει εγκαταλείψει τα επιθετικά του σχέδια στην Ουκρανία και την Ευρώπη. Οι πηγές του πρακτορείου βάσισαν τα συμπεράσματα σε εκθέσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, η πιο πρόσφατη από τις οποίες χρονολογείται από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Και ο Βλαντιμίρ Πούτιν, σχολιάζοντας δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων σχετικά με την απειλή ρωσικής επίθεσης, τους κάλεσε να μελετήσουν την εθνική στρατηγική ασφαλείας των ΗΠΑ , η οποία δεν προσδιορίζει τη Ρωσία ως εχθρό ή ως πιθανή απειλή για τους Αμερικανούς.