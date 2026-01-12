Ινδία και ΗΑΕ ενώνουν δυνάμεις στην Ανταρκτική για την πολική έρευνα

Η Ινδία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επεκτείνουν τη διευρυνόμενη επιστημονική τους συνεργασία έως την Ανταρκτική, με Εμιρατινούς ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Khalifa να συμμετέχουν στην 45η Ινδική Αποστολή στην Ανταρκτική, στον ερευνητικό σταθμό Maitri, όπως ανακοίνωσε η Ινδική Πρεσβεία στα ΗΑΕ.

Η κοινή επιστημονική ομάδα μελετά τα ακραία, «αρειανά» τοπία της Ανταρκτικής, με στόχο την ενίσχυση της έρευνας στις πολικές επιστήμες και τις πλανητικές μελέτες. Η συνεργασία αυτή αντικατοπτρίζει τη βαθύτερη σύμπραξη των δύο χωρών στους τομείς της κλιματικής έρευνας, των γεωεπιστημών και των μελετών που συνδέονται με το διάστημα.

«Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Khalifa συμμετείχαν στην 45η Ινδική Αποστολή στην Ανταρκτική, στον σταθμό Maitri, εξερευνώντας τα τοπία της Ανταρκτικής που θυμίζουν τον Άρη, με στόχο την προώθηση της πολικής και πλανητικής επιστήμης», ανέφερε η Πρεσβεία σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Στις 13 Δεκεμβρίου 2024, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ινδία υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) για την ενίσχυση της συνεργασίας στην πολική και ωκεάνια έρευνα. Το Μνημόνιο υπεγράφη μεταξύ του Emirates Polar Program και του Εθνικού Κέντρου Πολικής και Ωκεάνιας Έρευνας της Ινδίας (NCPOR), στο πλαίσιο της 15ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής Ινδίας–ΗΑΕ.

Τη συμφωνία υπέγραψαν ο Abdulla Balalaa, Υφυπουργός Ενέργειας και Βιώσιμων Υποθέσεων και αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Καθοδήγησης της Πολικής Αποστολής των ΗΑΕ, και ο M. Ravichandran, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Γεωεπιστημών της Ινδίας.

Η συνεργασία στοχεύει στην υποστήριξη κοινών επιστημονικών αποστολών στην Ανταρκτική και την Αρκτική, στην ανταλλαγή δεδομένων και στην προώθηση της έρευνας που αφορά την κλιματική αλλαγή, τα πολικά οικοσυστήματα και την επιστήμη των γήινων συστημάτων.

Το Emirates Polar Program, που δημιουργήθηκε για να ενισχύσει την παρουσία των ΗΑΕ στις πολικές επιστήμες, επικεντρώνεται στη συμμετοχή σε διεθνείς πολικές αποστολές και στη συμβολή στην παγκόσμια δράση για το κλίμα. Μέσω της συνεργασίας με την Ινδία, τα ΗΑΕ επιδιώκουν να εμβαθύνουν την κατανόηση των πολικών περιβαλλόντων, ενισχύοντας παράλληλα τη διεθνή επιστημονική συνεργασία