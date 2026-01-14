Κύπρος: Θρίλερ με την σορό άνδρα που εντοπίστηκε σε παραλία

Συναγερμό προκάλεσε στις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας ο εντοπισμός της σορού ενός άνδρα στην περιοχή του Αυδήμου, καθώς εξετάζεται εάν ανήκει στον 56χρονο Ρώσο επιχειρηματία που αγνοείται από τις 7 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, δεν επιβεβαιώνεται ακόμη αν πρόκειται για τον 56χρονο Ρώσο και ερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα.

Σύμφωνα με το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (ΤΑΕ) Λεμεσού, τη σορό εντόπισε πολίτης στην παραλία της Αυδήμου, η οποία εμπίπτει στην κυριότητα των Βρετανικών Βάσεων.

Η σκηνή αποκλείστηκε από την αστυνομία των Βάσεων. Στο σημείο έσπευσαν ο αστυνομικός διευθυντής Λεμεσού και ο υπεύθυνος ΤΑΕ Λεμεσού.

Η νεκροτομή στη σορό, που βρίσκεται σε κατάσταση προχωρημένης σήψης και δεν αναγνωρίζεται, θα διενεργηθεί την Πέμπτη από ιατροδικαστή των Βρετανικών Βάσεων.

Σύμφωνα πάντα με το ΤΑΕ Λεμεσού, μέχρι στιγμής δεν αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο όσον αφορά την αιτία θανάτου του άγνωστου άντρα.

Ποιος είναι ο αγνοούμενος επιχειρηματίας

Ο 56χρονος Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ, τελευταία φορά έδωσε σημεία ζωής στις 7 Ιανουαρίου, ενώ η εξαφάνισή του δηλώθηκε από υπάλληλο της εταιρίας του.

Σύμφωνα με το Cyprus Times, οι έρευνες αναζήτησης του με τη συνδρομή ελικοπτέρου και drones επικεντρώθηκαν στην περιοχή Πισσουρίου, καθώς εκεί έδωσε τελευταία φορά στίγμα το κινητό του.

Ο επιχειρηματίας διέμενε μόνος του στην Κύπρο σε διαμέρισμα που διατηρεί πάνω από τα γραφεία της εταιρείας του στο κέντρο της πόλης, σύμφωνα με πληροφορίες της Cyprus Times.

Ο 56χρονος Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ έγινε ευρέως γνωστός το 2013, όταν συνελήφθη στο Μινσκ κατόπιν εντολής του Αλεξάντερ Λουκασένκο κατά τη διάρκεια του λεγόμενου «πολέμου της ποτάσας », μιας σύγκρουσης μεταξύ της Uralkali και της Belaruskali.

Συγκεκριμένα, συνελήφθη το 2013 όταν επισκέφθηκε τη Λευκορωσία από τις κρατικές μυστικές υπηρεσίες. Τότε, κατηγορήθηκε για κατάχρηση εξουσίας, ενώ η σύλληψή του έφερε σε σύγκρουση με τη Μόσχα το Μινσκ, καθώς κατείχε θέση τόσο στη ρωσική Uralkali όσο και στην Belarusian Potash Company, κρατική εταιρεία της Λευκορωσίας.

