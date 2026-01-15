Πόσο μακριά θα φτάσει η Ευρώπη για να υπερασπιστεί τη Γροιλανδία;

Η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο» έχει φέρει το νησί και την κυρίαρχη δύναμή της, τη Δανία, σε δύσκολη θέση, ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη αναζητά τρόπους να τον σταματήσει.

Μετά το σοκ της στρατιωτικής επιδρομής των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, η φιλοδοξία του Τραμπ να βάλει τη Γροιλανδία στη λίστα με τους στόχους του δεν θεωρείται πλέον στην Ευρώπη ως έπαρση ή φαντασία, αλλά ως σοβαρή πρόθεση, που καθοδηγείται από ιδεολογία, νεοιμπεριαλιστικό επεκτατισμό , δίψα των ΗΠΑ για κρίσιμα ορυκτά ή όλα τα παραπάνω.

Η αυτοαποκαλούμενη περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου από τον Τραμπ εκθέτει για άλλη μια φορά το οδυνηρό δίλημμα που προκαλείται από την εξουθενωτική εξάρτηση της Ευρώπης από τις ΗΠΑ για στρατιωτική ασφάλεια: να τον αντιμετωπίσουν ή να τον κατευνάσουν, ακόμη και όταν οι ενέργειές του ως αδίστακτου κράτους αντικατοπτρίζουν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, την οποία λένε ότι είναι παράνομη;

Λίγο μετά την επιδρομή στη Βενεζουέλα -η οποία αντιμετωπίστηκε με εκκωφαντική σιωπή από την Ευρώπη- ο βοηθός του Τραμπ, Στίβεν Μίλερ, καυχήθηκε σε μια συνέντευξη στο CNN ότι «κανείς δεν πρόκειται να πολεμήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες» για τη Γροιλανδία .

Έχει δίκιο ο Μίλερ; Τις τελευταίες ημέρες έχει υπάρξει μια αλλαγή τόνου. Οι ηγέτες έξι ευρωπαϊκών δυνάμεων - Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο - εξέδωσαν μια σπάνια κοινή δήλωση, επιβεβαιώνοντας την υποστήριξή τους στην κυριαρχία της Δανίας και, ουσιαστικά, προειδοποιώντας τον Τραμπ να μην ασχολείται με τη Γροιλανδία. Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της, είπαν: «Εναπόκειται στη Δανία και τη Γροιλανδία και μόνο σε αυτούς, να αποφασίζουν για θέματα που αφορούν τη Δανία και τη Γροιλανδία».

Αλλά τι είδους «μάχη» είναι έτοιμες να εξαπολύσουν αυτές οι ευρωπαϊκές δυνάμεις για τη Γροιλανδία εάν αποτύχει η διπλωματία είναι ασαφές. Σε μια συνάντηση υψηλού διακυβεύματος στην Ουάσινγκτον, η Δανία επιδίωξε να αποκλιμακώσει την κρίση με υποσχέσεις ασφαλείας, επιμένοντας παράλληλα ότι η Γροιλανδία δεν πωλείται. Πολλοί Γροιλανδοί έχουν αμφιθυμικές απόψεις σχετικά με τη Δανία λόγω της αποικιακής της κληρονομιάς , αλλά οι δύο κυβερνήσεις, προς το παρόν, βρίσκονται σε κοινή γραμμή. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, αναμενόταν να αναβιώσει περισσότερες ιδέες του 19ου αιώνα, όπως η «αγορά» της απόσχισης της περιοχής.

Η δικαιολογία του Τραμπ για την επιθετική συμπεριφορά εναντίον ενός πιστού συμμάχου του ΝΑΤΟ, υποτίθεται ότι για να προστατεύσει τη Γροιλανδία από υποτιθέμενη μελλοντική επιθετικότητα από τη Ρωσία ή την Κίνα, δεν ευσταθεί, λένε οι αναλυτές. Οι ανησυχίες για την ασφάλεια των ΗΠΑ θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν χωρίς την προσάρτηση της Γροιλανδίας.

Η Γροιλανδία είναι ημιαυτόνομη περιοχή από το 1979, αλλά ως μέρος της Δανίας, τελεί υπό την προστασία του ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ θα μπορούσε να απαιτήσει από τους συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ να ενισχύσουν την προστασία των εξωτερικών συνόρων της στρατηγικά τοποθετημένης περιοχής. Οι υπάρχουσες συνθήκες της εποχής του ψυχρού πολέμου μεταξύ Δανίας και ΗΠΑ για την κοινή άμυνα της Γροιλανδίας δίνουν στην Ουάσινγκτον το ελεύθερο να αναπτύξει περισσότερα στρατεύματα. Θα μπορούσε να ανοίξει ξανά 16 από τις 17 αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που λειτουργούσε προηγουμένως, αλλά στη συνέχεια έκλεισε.

Ένα modus vivendi;

Καθώς ο συναγερμός κλιμακώνεται στη Δανία και στην ίδια τη Γροιλανδία μπορεί να δούμε το Ηνωμένο Βασίλειο να παίζει πιο ενεργό ρόλο για την εκτόνωση αυτής της κρίσης. Η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ ελπίζει να μεσολαβήσει σε ένα «modus vivendi» με την Ουάσινγκτον, λέει ο διπλωματικός συντάκτης της Guardian, Πάτρικ Γουίντουρ.

Έχοντας κρατήσει χαμηλό προφίλ στη Βενεζουέλα, ο Στάρμερ ελπίζει ότι οι αμερικανικές ανησυχίες για την ασφάλεια σε ολόκληρη την περιοχή της Αρκτικής μπορούν να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο των υφιστάμενων συνθηκών, ενώ παράλληλα θα μετριαστούν οι φόβοι της Δανίας για την «ιδιοκτησία».

Ο Στάρμερ και ο Τραμπ έχουν μιλήσει δύο φορές την τελευταία εβδομάδα με στόχο να κάνουν περισσότερα για να προστατεύσουν τον «απώτατο βορρά» από πιθανή ρωσική εισβολή. «Η άποψη στο Λονδίνο είναι ότι υπάρχει μια συμφωνία που πρέπει να γίνει για τη Γροιλανδία», είπε ο Πάτρικ. «Η δυσκολία με αυτήν την αμερικανική κυβέρνηση, ωστόσο, έγκειται στον ακριβή προσδιορισμό των κινήτρων του προέδρου όταν μιλάει για «ιδιοκτησία».»

«Η Γροιλανδία φαίνεται να έχει κάποια μυστικιστική χροιά για τον Τραμπ, αλλά μήπως αυτό σημαίνει ότι θέλει να μπορεί να δείχνει τον χάρτη των ΗΠΑ και να δείχνει ότι το έδαφός της έχει επεκταθεί για να συμπεριλάβει και τη Γροιλανδία; Αυτό είναι που παραμένει ασαφές.»

Υπάρχουν όμως στρατηγικά χαρτιά που θα μπορούσε να παίξει η Ευρώπη. Ο Ρόμπερτ Χάμπεκ, πρώην αντικαγκελάριος της Γερμανίας, υποστήριξε στον Guardian ότι η Ευρώπη θα πρέπει να επιβάλει ένα κομμάτι της δικής της machtpolitik (πολιτικής ισχύος) και να προσφέρει στη Γροιλανδία την επιστροφή στην ένταξη στην ΕΕ, μαζί με ένα τεράστιο επενδυτικό πακέτο, για να αποκρούσει τις απειλές των ΗΠΑ. Η Γροιλανδία αποχώρησε από τις τότε Ευρωπαϊκές Κοινότητες το 1985, για να ανακτήσει τον έλεγχο της αλιείας της. Αλλά αν η ΕΕ αντιστοιχούσε στην ετήσια επιχορήγηση της Δανίας με δισεκατομμύρια σε νέες επενδύσεις, ο υπολογισμός θα μπορούσε να αλλάξει σε έναν ριζικά αλλαγμένο κόσμο.

Ο Φάμπιαν Ζουλέγκ, διευθύνων σύμβουλος του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πολιτικής στις Βρυξέλλες, δήλωσε ότι η Ευρώπη θα μπορούσε, αν παρέμενε ενωμένη, να δείξει στον Τραμπ ότι ο καταναγκασμός που ασκεί έχει κόστος. Είπε ότι η Ευρώπη πρέπει να κάνει «όχι συμβολικές χειρονομίες, αλλά μέτρα που έχουν απήχηση στο εσωτερικό των ΗΠΑ και βλάπτουν τον Τραμπ και τις πολιτικές του επιλογές εκεί που έχει μεγαλύτερη σημασία: με την πολιτική του βάση. Το εμπόριο, η πρόσβαση στην αγορά, η κανονιστική συνεργασία και οι βιομηχανικές συνεργασίες παρέχουν όλα μόχλευση».

Για τον αρθρογράφο Αλεξάντερ Χερστ, με έδρα το Παρίσι, η καλύτερη πορεία δράσης της Ευρώπης είναι να επιβάλει «ρήξη» με τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης προς τις ΗΠΑ να εγκαταλείψουν τις ευρωπαϊκές στρατιωτικές τους βάσεις. «Οτιδήποτε εκτός από πραγματική μάχη θα πρέπει να εξεταστεί», έγραψε ο Χερστ , «επειδή η «προσάρτηση της Γροιλανδίας» είναι σύμπτωμα του αμερικανικού φασισμού και θα ακολουθήσουν και άλλα»

