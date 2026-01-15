Γροιλανδία: Το ΝΑΤΟ δίνει το παρών - Έφτασαν τα πρώτα γαλλικά στρατεύματα

Η ευρωπαϊκή αποστολή του ΝΑΤΟ στη Γροιλανδία εντάσσεται στο πλαίσιο ασκήσεων με την ονομασία «Επιχείρηση Αρκτική Αντοχή»

Στην πρωτεύουσα της Γροιλανδίας έφτασε μία μικρή στρατιωτική δύναμη από την Γαλλία, καθώς αρκετές ευρωπαϊκές χώρες στέλνουν στρατιώτες για μία κοινή αναγνωριστική αποστολή.

Η αποστολή, στην οποία συμμετέχουν επίσης η Γερμανία, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Φινλανδία, η Ολλανδία και η Βρετανία, έρχεται σε μια στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να διεκδικεί το νησί της Αρκτικής, το οποίο αποτελεί ημιαυτόνομο τμήμα της Δανίας.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι το αρχικό στράτευμα της Γαλλίας θα ενισχυθεί σύντομα με «πολεμικά μέσα ξηράς, αέρος και θάλασσας».

Ο Γάλλος ανώτερος διπλωμάτης Olivier Poivre d'Arvor εκτίμησε ότι η αποστολή στλένει ένα ηχηρό πολιτικό μήνυμα. «Αυτή είναι η πρώτη άσκηση... θα δείξουμε στις ΗΠΑ ότι το ΝΑΤΟ είναι παρόν», είπε ο Γάλλος διπλωμάτης. Εξήγησε ότι η αρχική γαλλική αποστολή περιλαμβάνει 15 άτομα.

Από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται τη Γροιλανδία «για λόγους εθνικής ασφάλειας». Ωστόσο δήλωσε χθες από το Οβάλ Γραφείο ότι πιστεύει πως μπορεί να επιτευχθεί κάποια συμφωνία με τη Δανία.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι η Πολωνία δεν σχεδιάζει να συμμετάσχει στην ευρωπαϊκή στρατιωτική αποστολή στη Γροιλανδία, αλλά προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ εκεί «θα ήταν πολιτική καταστροφή».

«Μια σύγκρουση ή απόπειρα προσάρτησης του εδάφους ενός μέλους του ΝΑΤΟ από άλλο μέλος του ΝΑΤΟ θα σήμαινε το τέλος του κόσμου όπως τον γνωρίζουμε - και ο οποίος για πολλά χρόνια εγγυόταν την ασφάλειά μας», δήλωσε ο Τουσκ σε συνέντευξη Τύπου.

Η ευρωπαϊκή αποστολή του ΝΑΤΟ αποτελείται από λίγες δεκάδες άτομα, στο πλαίσιο κοινών ασκήσεων υπό τη διοίκηση της Δανίας, που ονομάζονται «Operation Arctic Endurance» (Επιχείρηση Αρκτική Αντοχή). Η αποστολή έχει έντονα συμβολικό χαρακτήρα και σε αυτή τη φάση δεν είναι ξεκάθαρο το πόσο θα παραμείνουν τα ευρωπαϊκά στρατεύματα στο έδαφος της Γροιλανδίας.

