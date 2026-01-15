Πέθανε το «πιο προκλητικό μοντέλο στον κόσμο» - Η 27χρονη είχε αποσυρθεί επίσημα 5 ημέρες νωρίτερα

Η Γιαπωνέζα Aoi Fujino, που θεωρείτο μία από τις πιο «προκλητικές γυναίκες στον κόσμο» πέθανε σε ηλικία 27 ετών, μόλις 5 ημέρες μετά την ανακοίνωση ότι αποσύρεται από τη δημοσιότητα.

Είχε ενθουσιάσει τους θαυμαστές της με τη σιλουέτα της και το πλούσιο στήθος της, αλλά στις 31 Δεκεμβρίου, η σταρ ανακοίνωσε ότι θα εγκαταλείπει την καριέρα της.

«Αυτό είναι το τελευταίο μου μήνυμα προς όλους τους θαυμαστές της Aoi Fujino», έγραψε σε ένα συγκινητικό αποχαιρετιστήριο μήνυμα.

«Σας αγάπησα πραγματικά. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα όσα κάνατε μέχρι τώρα», πρόσθεσε. «Παρακαλώ να με θυμάστε πού και πού. Lol.»

Μόλις 5 ημέρες αργότερα, οι γονείς της δημοσίευσαν την αναγγελία θανάτου της, αφήνοντας συντετριμμένους τους πιστούς θαυμαστές της.

«Η Aoi Fujino πάλευε με μια ασθένεια, αλλά απεβίωσε στις 5 Ιανουαρίου», έγραψε η μητέρα της. «Θα θέλαμε να εκφράσουμε την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη σε όλους όσοι την φρόντισαν κατά τη διάρκεια της ζωής της».

Rest in peace, Aoi Fujino. ? The 27-year-old gravure idol passed away on Jan 5 after a brave fight against a rare cancer. Despite stepping away for treatment, she briefly returned to the industry before retiring in late 2025. In a final letter, she thanked fans for the "lasting… pic.twitter.com/3OIc0zuARG — Rinne (@Rinne_yt) January 10, 2026

Η Aoi, που ζούσε στην επαρχία Ishikawa της Ιαπωνίας, αποκαλύφθηκε αργότερα ότι έπασχε από έναν σπάνιο όγκο που είχε μετατραπεί σε κακοήθη. Η πάθηση, που ονομάζεται ραβδομυοσάρκωμα, εντοπίστηκε για πρώτη φορά πριν από τρία χρόνια, αλλά σύντομα εξελίχθηκε σε σημείο που δεν μπορούσε να χειρουργηθεί.

Μετά τη διάγνωση, η Aoi — που ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή μοντέλα της Ιαπωνίας — σταμάτησε κάθε επαγγελματική δραστηριότητα για να επικεντρωθεί στην υγεία της.

Υποβλήθηκε σε θεραπεία για χρόνια και επέστρεψε στον κόσμο του μόντελινγκ τον Αύγουστο του 2024, προς μεγάλη χαρά των θαυμαστών της που την περίμεναν.

Ωστόσο, μετά από μόλις έξι μήνες εργασίας, αναγκάστηκε να διακόψει για άλλη μια φορά την καριέρα της λόγω της επιδείνωσης της υγείας της. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους της ζωής της, η Aoi συμμετείχε σε αρκετές φωτογραφήσεις και συναντήσεις με τους θαυμαστές της.

Επίσης, είχε συγκεντρώσει έναν εντυπωσιακό αριθμό ακολούθων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με συνολικά 70.000 ακόλουθους στο Instagram πριν από τον τραγικό θάνατό της.

Το στήθος της είχε αναγνωριστεί ακόμη και από τα mainstream μέσα ενημέρωσης της Ιαπωνίας, με τοπικά μέσα να επιλέγουν να βάλουν την Aoi στη λίστα τους με τις 100 πιο προκλητικές ηθοποιούς του 2022.