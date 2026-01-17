Ισπανία: Ντύθηκαν Στίβεν Χόκινγκ για να τιμήσουν τον γνωστό φυσικό

Στην Κάντιθ της Ισπανίας, μια ομάδα καρναβαλιστών απέτισε έναν ιδιαίτερο φόρο τιμής στον διάσημο φυσικό Στίβεν Χόκινγκ, παρουσιάζοντας ό,τι ίσως αποτελεί την πιο εκκεντρική αλληγορία προς το πρόσωπό του.

Η ομάδα «Una chirigota en teoría» ανέβηκε στη σκηνή στον διαγωνισμό καρναβαλικών ομάδων της πόλης με ένα σόου που είχε ως κεντρικό θέμα τη ζωή και το έργο του Χόκινγκ. Οι θεατές είχαν την ευκαιρία να δουν μέσα από μουσική, σάτιρα και χορό μια πρωτότυπη αναπαράσταση της πορείας του διάσημου επιστήμονα, από τα πρώτα του βήματα μέχρι την παγκόσμια αναγνώρισή του.

? A group of Spanish carnival performers have paid tribute to Stephen Hawking in what may be the most eccentric homage the physicist has ever received.



‘Una chirigota en teoría’ took to the stage at Cadiz’s carnival group contest with an act built entirely around Hawking’s… pic.twitter.com/URopDENzox — The Telegraph (@Telegraph) January 16, 2026

Η παράσταση αυτή προκάλεσε ενθουσιασμό αλλά και συζητήσεις για τον εκκεντρικό τρόπο με τον οποίο οι καρναβαλιστές επέλεξαν να τιμήσουν τον φυσικό, συνδυάζοντας χιούμορ και σεβασμό.

Ποιος ήταν ο Στίβεν Χόκινγκ

Ο Στίβεν Χόκινγκ (1942–2018) ήταν Βρετανός θεωρητικός φυσικός, κοσμολόγος και συγγραφέας, γνωστός για τις πρωτοποριακές μελέτες του για τις μαύρες τρύπες, τη θεωρία της σχετικότητας και την προέλευση του Σύμπαντος.

Ο Στίβεν Χόκινγκ AP

Παρά τη διάγνωσή του με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS) σε ηλικία 21 ετών, που τον άφησε σχεδόν παράλυτο, συνέχισε να εργάζεται, να γράφει βιβλία και να διδάσκει, χρησιμοποιώντας ειδικό υπολογιστικό σύστημα για να μιλάει. Θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς επιστήμονες της εποχής του, ενώ το βιβλίο του «Το Χρονικό του Χρόνου» έκανε την επιστήμη προσιτή σε εκατομμύρια ανθρώπους.