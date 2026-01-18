Μουσείο Λούβρου: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη ληστεία - Σπάνε με γροθιές τις βιτρίνες

Νέα πλάνα από βίντεο ασφαλείας αποκαλύπτουν απίθανες σκηνές που διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια της θρασύτατης «κλοπής του αιώνα» από το διάσημο μουσείο του Λούβρου, στο Παρίσι.

Το βίντεο, διάρκειας ενός λεπτού που μετέδωσε η γαλλική τηλεόραση δείχνει τη στιγμή που οι κλέφτες του έσπασαν τις βιτρίνες και έκλεψαν κοσμήματα αξίας 76 εκατομμυρίων λιρών.

Ένας από τους μασκοφόρους κλέφτες φαίνεται να χρησιμοποιεί τον αγκώνα του για να σπάσει το γυαλί, πριν βάλει το χέρι του μέσα και αρπάξει τρία πολύτιμα κοσμήματα.

Στη συνέχεια, βάζει τα κλοπιμαία στην εσωτερική τσέπη του φωσφοριζέ μπουφάν του, πριν πάρει την τσάντα του, που βρίσκεται μέσα σε σπασμένα γυαλιά, και απομακρυνθεί γρήγορα.

Ακολούθως, οι δύο κλέφτες συνεργάζονται για να σπάσουν μια δεύτερη, μεγαλύτερη βιτρίνα, κλέβοντας πολύτιμα κοσμήματα πριν φύγουν από τον τόπο του εγκλήματος.

Η όλη επιχείρηση, κατά την οποία κλάπηκαν κοσμήματα αξίας περίπου 88 εκατ. ευρώ, διήρκεσε μόνο τέσσερα λεπτά, το πρωί της 19ης Οκτωβρίου στην Αίθουσα Απόλλωνα του Λούβρου. Το βίντεο έρχεται να αναδείξει όχι μόνο τις σοβαρές ελλείψεις φύλαξης, αλλά και της ασφάλειας των εκθεμάτων.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί και κατηγορηθεί 5 άτομα, ωστόσο τα κοσμήματα εξακολουθούν να αγνοούνται.

«Οι ανακρίσεις δεν έχουν αποφέρει νέα στοιχεία για την έρευνα», δήλωσε αυτή την εβδομάδα η ανώτατη εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκο Beccuau, τρεις μήνες μετά τη ληστεία που έλαβε χώρα μέρα μεσημέρι.

Ωστόσο, η υπόθεση παραμένει κορυφαία προτεραιότητα, όπως υπογράμμισε: «Ο κύριος στόχος μας παραμένει η ανάκτηση των κοσμημάτων».

Λίγο μετά την κλοπή, ο διευθυντής του Λούβρου αποκάλυψε ότι η μόνη κάμερα που παρακολουθούσε τη Galerie d'Apollon ήταν στραμμένη μακριά από το μπαλκόνι στο οποίο ανέβηκαν οι κλέφτες για να εισβάλουν.



Μετά το περιστατικό, τα μέτρα ασφαλείας έχουν ενισχυθεί γύρω από τα πολιτιστικά ιδρύματα της Γαλλίας.

Το Λούβρο μετέφερε μερικά από τα πιο πολύτιμα κοσμήματά του στην Τράπεζα της Γαλλίας μετά τη ληστεία.