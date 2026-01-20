Βόρεια Κορέα: Οργή Κιμ Γιονγκ Ουν – Καθαίρεσε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησής του

Εξοργισμένος ο Κιμ για την «ανικανότητα» των στελεχών του κρατικού μηχανισμού που είναι αρμόδια για οικονομικά ζητήματα,

Βόρεια Κορέα: Οργή Κιμ Γιονγκ Ουν – Καθαίρεσε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησής του
Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν καθαίρεσε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησής του κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε βιομηχανικό συγκρότημα, καταδικάζοντας την «ανικανότητα» στελεχών του κρατικού μηχανισμού που είναι αρμόδια για οικονομικά ζητήματα, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας, KCNA.

«Ο Κιμ Γιονγκ Ουν απάλλαξε από τα καθήκοντά του τον Γιανγκ Σουνγκ Χο, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, επιτόπου», αφού τον χαρακτήρισε «ανίκανο να αναλάβει βαριές ευθύνες», σύμφωνα με το KCNA.

«Για να το πούμε απλά, ήταν σαν να βάλαμε κατσίκα να σύρει κάρο — ατυχές σφάλμα στη διαδικασία επιλογής στελεχών», ανέφερε, προσθέτοντας: «Στο κάτω-κάτω, τα κάρα τα σέρνουν βόδια, όχι κατσίκες».

Ο Κιμ εγκαινίασε πρόγραμμα εκσυγχρονισμού βιομηχανικού κέντρου στη Ριονγκσόνγκ, στην περιφέρεια της πρωτεύουσας Πιονγκγιάνγκ.

«Εξαιτίας ανεύθυνων, χυδαίων και ανίκανων δημοσίων λειτουργών αρμόδιων για οικονομικά ζητήματα, το πρώτο στάδιο του εκσυγχρονισμού» της εγκατάστασης αντιμετώπισε «δυσκολίες», ανέφερε σε αγανακτισμένο τόνο.

Καταφέρθηκε επίσης εναντίον κυβερνητικών στελεχών που, όπως είπε, διακατέχονται από «ηττοπάθεια, ανευθυνότητα και παθητικότητα για πολύ καιρό».

Ο αρχηγός του κράτους πρόσθεσε πως ορισμένοι αξιωματούχοι αρμόδιοι για την οικονομική κατεύθυνση «μετά βίας είναι ικανοί να καθοδηγήσουν τα έργα αναπροσαρμογής της βιομηχανίας της χώρας στο σύνολό της και της τεχνολογικής αναβάθμισής της».

Τον Δεκέμβριο είχε διαμηνύσει, σε συνάντησή του με υψηλόβαθμους αξιωματούχους, ότι θα ξερίζωνε το «κακό» στον κυβερνητικό μηχανισμό και είχε επιτιμήσει ορισμένους, τους οποίους χαρακτήρισε φυγόπονους.

Τα επίσημα μέσα ενημέρωσης δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες, ωστόσο έκαναν λόγο για «αποκλίσεις» από την πειθαρχία — ευφημισμός που ενδέχεται να παραπέμπει σε φαινόμενα διαφθοράς.

Η Πιονγκγιάνγκ προετοιμάζεται, παράλληλα, για το πρώτο συνέδριο του Κόμματος Εργατών έπειτα από πέντε χρόνια. Παρατηρητές εκτιμούν ότι θα διεξαχθεί τις επόμενες εβδομάδες.

Στα κομματικά συνέδρια παρουσιάζονται συνήθως οι βασικές κατευθύνσεις και οι κύριες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η χώρα.

