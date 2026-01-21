Ιαπωνία: «Έβαλε μπρος» το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο στον κόσμο 15 χρόνια μετά τη Φουκουσίμα

Ο πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής Kashiwazaki-Kariwa έχει τη μεγαλύτερη εγκατεστημένη ισχύ στον κόσμο

Newsbomb

Ιαπωνία: «Έβαλε μπρος» το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο στον κόσμο 15 χρόνια μετά τη Φουκουσίμα

Mέλη της TEPCO επιθεωρούν τον κατεστραμμένο αντιδραστήρα στο εργοστάσιο της Φουκουσίμα

ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ιαπωνία επανεκκίνησε έναν αντιδραστήρα στο μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο στον κόσμο, σχεδόν 15 χρόνια μετά την καταστροφή στο εργοστάσιο της Φουκουσίμα που ανάγκασε τη χώρα να κλείσει όλους τους πυρηνικούς αντιδραστήρες της. Ο αντιδραστήρας αρ. 6 στο εργοστάσιο Kashiwazaki-Kariwa που βρίσκεται βορειοδυτικά του Τόκιο επανεκκινήθηκε σήμερα (21/1). Καθυστέρησε κατά μία ημέρα λόγω δυσλειτουργίας συναγερμού και αναμένεται να ξεκινήσει την εμπορική λειτουργία του τον επόμενο μήνα.

Αυτή είναι η τελευταία φάση της επανεκκίνησης της πυρηνικής ενέργειας στην Ιαπωνία, η οποία έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει. Ο έβδομος αντιδραστήρας δεν αναμένεται να επαναλειτουργήσει πριν από το 2030 και οι υπόλοιποι πέντε θα μπορούσαν να παροπλιστούν. Αυτό αφήνει τον σταθμό με πολύ λιγότερη χωρητικότητα από ό,τι είχε κάποτε όταν λειτουργούσαν και οι επτά αντιδραστήρες: 8,2 γιγαβάτ.

Η Ιαπωνία, η οποία ανέκαθεν βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στις εισαγωγές ενέργειας, ήταν από τις πρώτες χώρες που υιοθέτησαν την πυρηνική ενέργεια. Ωστόσο, αυτές οι φιλοδοξίες ναυάγησαν το 2011 από αυτό που πλέον θεωρείται μία από τις χειρότερες πυρηνικές καταστροφές στην ιστορία.

Η τήξη των αντιδραστήρων στη Φουκουσίμα Νταϊίτσι, η οποία προκλήθηκε από τον ισχυρότερο σεισμό που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ιαπωνία, οδήγησε σε διαρροή ραδιενέργειας. Προκάλεσε τραύμα στις τοπικές κοινότητες που εκκενώθηκαν και πολλές δεν έχουν επιστρέψει παρά τις επίσημες διαβεβαιώσεις ότι ήταν ασφαλές να το κάνουν.

Οι επικριτές λένε ότι η ιδιοκτήτρια εταιρεία του εργοστασίου, Tokyo Electric Power Company, ή Tepco, δεν ήταν προετοιμασμένη και η αντίδραση τόσο της ίδιας όσο και της κυβέρνησης δεν ήταν καλά συντονισμένη. Μια ανεξάρτητη κυβερνητική έκθεση το χαρακτήρισε «ανθρωπογενή καταστροφή» και κατηγόρησε την Tepco, αν και αργότερα ένα δικαστήριο αθώωσε τρία στελέχη της για αμέλεια.

Ωστόσο, ο φόβος και η έλλειψη εμπιστοσύνης τροφοδότησαν την αντίθεση του κοινού στην πυρηνική ενέργεια και η Ιαπωνία ανέστειλε ολόκληρο τον στόλο των 54 αντιδραστήρων της λίγο μετά την καταστροφή της Φουκουσίμα. Έχει περάσει την τελευταία δεκαετία προσπαθώντας να αφυπνίσει αυτούς τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας, καθώς προσπαθεί να επεκτείνει την πηγή καθαρής ενέργειας για να φτάσει σε μηδενικές καθαρές εκπομπές έως το 2050.

Από το 2015, έχει επανεκκινήσει 15 από τους 33 λειτουργικούς αντιδραστήρες της. Το εργοστάσιο Kashiwazaki-Kariwa είναι το πρώτο από αυτά που ανήκουν στην Tepco που τίθενται ξανά σε λειτουργία. Πριν από το 2011, η πυρηνική ενέργεια αντιπροσώπευε σχεδόν το 30% της ηλεκτρικής ενέργειας της Ιαπωνίας και η χώρα σχεδίαζε να αυξήσει το ποσοστό αυτό στο 50% έως το 2030. Το ενεργειακό της σχέδιο πέρυσι αποκάλυψε έναν πιο ήπιο στόχο: θέλει η πυρηνική ενέργεια να καλύπτει το 20% των αναγκών της σε ηλεκτρική ενέργεια έως το 2040.

Η παγκόσμια δυναμική αυξάνεται γύρω από την πυρηνική ενέργεια, με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας να εκτιμά ότι η παγκόσμια πυρηνική ισχύς θα μπορούσε να υπερδιπλασιαστεί έως το 2050. Στην Ιαπωνία, από το 2023, η πυρηνική ενέργεια αντιπροσώπευε μόλις το 8,5% της ηλεκτρικής ενέργειας.

Η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι, η οποία ανέλαβε τα καθήκοντά της τον Οκτώβριο, έχει τονίσει τη σημασία της πυρηνικής ενέργειας για την ενεργειακή αυτάρκεια της Ιαπωνίας. Ειδικά καθώς η Ιαπωνία αναμένει αύξηση της ζήτησης ενέργειας λόγω των κέντρων δεδομένων και της κατασκευής ημιαγωγών.

Πέρα από τον φόβο μιας νέας καταστροφής όπως αυτή της Φουκουσίμα, μια σειρά από σκάνδαλα έχουν επίσης κλονίσει την εμπιστοσύνη του κοινού. Το εργοστάσιο Kashiwazaki-Kariwa ειδικότερα βρέθηκε μπλεγμένο σε μερικά από αυτά. Το 2023, ένας από τους υπαλλήλους του έχασε μια στοίβα εγγράφων αφού την τοποθέτησε πάνω στο αυτοκίνητό του και την ξέχασε εκεί πριν φύγει με το αυτοκίνητο. Τον Νοέμβριο, διαπιστώθηκε ότι ένας άλλος είχε χειριστεί εσφαλμένα εμπιστευτικά έγγραφα.

Αυτό που συνέβη στη Φουκουσίμα έστρεψε την ιαπωνική κοινή γνώμη εναντίον αυτού που είχε χαιρετιστεί ως μια προσιτή και βιώσιμη μορφή ενέργειας. Χιλιάδες κάτοικοι υπέβαλαν ομαδικές αγωγές κατά της Tepco και της ιαπωνικής κυβέρνησης, απαιτώντας αποζημίωση για ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία, συναισθηματική δυσφορία και προβλήματα υγείας που φέρονται να συνδέονται με την έκθεση σε ακτινοβολία.

Πολλοί παραμένουν αντίθετοι στην αναβίωση της πυρηνικής ενέργειας στην Ιαπωνία. Το 2023, η απελευθέρωση επεξεργασμένου ραδιενεργού νερού από το πυρηνικό εργοστάσιο της Φουκουσίμα Νταϊίτσι προκάλεσε άγχος και θυμό τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό . Τα πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας έχουν ενισχυθεί μετά τη Φουκουσίμα. Η NRA, ένα υπουργικό συμβούλιο που ιδρύθηκε το 2012, επιβλέπει τώρα την επανεκκίνηση των πυρηνικών σταθμών της χώρας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Κύπελλο Ελλάδας: Στην Κρήτη θα στεφθεί και φέτος ο νικητής - Το πρόγραμμα του Final 8

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε στάβλο στην Ηλεία - «Ξηλώθηκε» μπαλκόνι στην Πάτρα

14:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Αλλαγές στις πληρωμές μέσα στο 2026 - Οι νέοι κανόνες

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Στη Μόσχα την Πέμπτη ο Γουίτκοφ για να συναντήσει τον Πούτιν

13:53LIFESTYLE

Katy Perry και Justin Trudeau μαζί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός

13:42ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε Red Code και το βόρειο Αιγαίο - Νέες οδηγίες από την Πολιτική Προστασία

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: «Έβαλε μπρος» το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο στον κόσμο 15 χρόνια μετά τη Φουκουσίμα

13:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: «Η ομάδα βγάζει τον καλύτερο της εαυτό στα δύσκολα» - Όσα είπε ο Λουτσέσκου για Κωνσταντέλια

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξε προσωρινά η Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου για τα φορτηγά που δεν έχουν φορτίο

13:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι είδε το κοινό το βράδυ της Τρίτης - Ανατροπή από το MEGA

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο γαμπρός πήγε στον γάμο με τη νεκροφόρα - «Μπήκε ταφόπλακα στην ελευθερία»

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκο Μαλγάρων: Προθεσμία να καταθέσουν για παρακώλυση συγκοινωνιών πήραν Ανεστίδης και Ρούζιος

13:16LIFESTYLE

Το χρονικό της ρήξης των Μπέκαμ: Πώς η οικογενειακή σύγκρουση έφτασε στο «σημείο μηδέν»

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πτώση καλωδίου ηλεκτροδότησης εξαιτίας των ισχυρών ανέμων στο Ηράκλειο

13:13ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τα πρώτα καταστήματα Allwyn είναι εδώ – Νέα εποχή για το δίκτυο των καταστημάτων του ΟΠΑΠ

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Αντίθεση στρατιωτικών στο νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας

13:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Συναγερμός στην Πορτογαλία! Νεαρός έβαλε φωτιά στο άγαλμα του «CR7» (βίντεο)

12:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Νέο υπόδειγμα πολιτικής η δέσμευση για τον προγραμματισμό του νέου έτους

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Καθίζηση 5 μέτρων στο ρέμα της Πικροδάφνης - Ανέβηκε η στάθμη του Ιλισού - Φωτογραφίες

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Αποχώρησαν τα τρακτέρ από το Αγγελόκαστρο στην Ιόνια οδό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:55ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Καθίζηση 5 μέτρων στο ρέμα της Πικροδάφνης - Ανέβηκε η στάθμη του Ιλισού - Φωτογραφίες

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες εικόνες καταστροφής στην Ιταλία: Ο κυκλώνας Χάρι σήκωσε «τσουνάμι» μέσα στις πόλεις

11:10LIFESTYLE

Η επόμενη μέρα στον Ant1 για την Άννα Λιβαθυνού

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για τον Πασχάλη Τερζή - Εσπευσμένα στο νοσοκομείο

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Χριστίνα Σούζη για κακοκαιρία: Προτιμώ να με βρίζουν γιατί έπεσα έξω, παρά για κάποιο ατύχημα

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Θύμα ξυλοδαρμού στις φυλακές ο 16χρονος που σκότωσε τον 17χρονο

06:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Δεν θα είναι ακραίες καταιγίδες - Πότε «μπαίνει στο παιχνίδι» η Αττική

19:42LIFESTYLE

Εκτός «Καλημέρα Ελλάδα» η Άννα Λιβαθυνού

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Στα «λευκά» η χώρα - Χιόνια σε Θεσσαλία, Καρπενήσι, Ήπειρο, Βόρεια Ελλάδα, Πελοπόννησο και Θεσσαλονίκη

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μπλε χρυσός» της Γροιλανδίας: «Μάχη» για το γλυκό νερό που είναι παγιδευμένο στους πάγους

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Λύνοντας τους «γρίφους» 100.000 κειμηλίων – Το γιγαντιαίο έργο συντήρησης της συλλογής

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

13:16LIFESTYLE

Το χρονικό της ρήξης των Μπέκαμ: Πώς η οικογενειακή σύγκρουση έφτασε στο «σημείο μηδέν»

12:08ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία - Τσατραφύλλιας: Η Αττική θα δεχτεί το νερό 30-60 ημερών σε λίγες ώρες

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Eξάχρονη έχασε ολόκληρη την οικογένειά της - Περπατούσε μόνη στις ράγες

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο γαμπρός πήγε στον γάμο με τη νεκροφόρα - «Μπήκε ταφόπλακα στην ελευθερία»

12:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σφοδρή επίθεση Κωνσταντοπούλου: Χαρακτήρισε «αυτοκράτωρ Μητσοτάκη» τον πρωθυπουργό - «Πάρτε τον τηλέφωνο να έρθει!», είπε στον Τσιάρα

19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο θα διεκδικήσει στα... χαρτιά το τρόπαιο που κέρδισε η Σενεγάλη!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ