«Πράσινο» φως για τη πόλη των 34,6 δισ. ευρώ στην έρημο: Θα έχει πίστα F1 και στάδιο Μουντιάλ

Η Qiddiya υπόσχεται να αποτελέσει τη νέα επαναστατική μητρόπολη στην έρημο της Σαουδικής Αραβίας. Με προϋπολογισμό περίπου 34,5 δισεκατομμύρια ευρώ, η πόλη θα έχει έκταση τριπλάσια σε χωρητικότητα από το Παρίσι και θα διαθέτει τη δική της πίστα της Formula 1.

Το έργο εντάσσεται στην πρωτοβουλία Vision 2030 της Σαουδικής Αραβίας, ένα στρατηγικό πλαίσιο που στοχεύει στον μετασχηματισμό της οικονομίας της χώρας μέσω της ανάπτυξης του τουρισμού και της ψυχαγωγίας.

