Ελαφόνησος: Σώοι οι τέσσερις επιβαίνοντες της θαλαμηγού που είχε εισροή υδάτων

Σώοι και καλά στην υγεία τους είναι οι τέσσερις ημεδαποί που επέβαιναν στη θαλαμηγό με σημαία Γαλλίας, η οποία προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή του ακρωτηρίου Αγίας Μαρίνας, στην Ελαφόνησο, νωρίτερα.

Σημειώνεται ότι η θαλαμηγός είχε εισροή υδάτων, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Στο σημείο έσπευσαν ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, δύο ιδιωτικά σκάφη, δύο παραπλέοντα πλοία, καθώς και ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν δυσμενείς, με βορειοδυτικούς ανέμους έντασης 6 έως 7 μποφόρ, γεγονός που δυσχέρανε τις προσπάθειες προσέγγισης και παροχής βοήθειας.

