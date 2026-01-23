Τραμπ: «Μεγάλη δύναμη» του αμερικανικού στρατού κινείται προς το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε από το Air Force One, ότι «μεγάλη δύναμη» του αμερικανικού στρατού κινείται προς το Ιράν

Γιάννης Φιλιππάκος

Τραμπ: «Μεγάλη δύναμη» του αμερικανικού στρατού κινείται προς το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ στο Air Force One

AP
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξακολουθεί να σταθμίζει τις επιλογές του απέναντι στο Ιράν, δήλωσε σε δημοσιογράφους, μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος, ότι «μεγάλη στρατιωτική δύναμη» των Ηνωμένων Πολιτειών κατευθύνεται προς την Ισλαμική Δημοκρατία.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποχώρησε από την απειλή να εξαπολύσει στρατιωτικό πλήγμα κατά του Ιράν, μετά την αιματηρή καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων. Ωστόσο, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι οι στρατιωτικές προετοιμασίες συνεχίζονται.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν τις προηγούμενες ημέρες ότι η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln έλαβε εντολή να μετακινηθεί από ασκήσεις στη Νότια Σινική Θάλασσα προς τη Μέση Ανατολή.

«Παρακολουθούμε το Ιράν», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One, επιστρέφοντας από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

«Ξέρετε ότι έχουμε πολλά πλοία που κατευθύνονται προς τα εκεί, για παν ενδεχόμενο… Έχουμε μια μεγάλη δύναμη που κινείται προς το Ιράν», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Θα προτιμούσα να μη συμβεί τίποτα, αλλά τους παρακολουθούμε πολύ στενά», πρόσθεσε.

Περιέγραψε τη δύναμη αυτή ως «αρμάδα» και «τεράστιο στόλο», σημειώνοντας ωστόσο ότι «ίσως να μη χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσουμε».

«Σταμάτησα 837 απαγχονισμούς»

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι την Πέμπτη «σταμάτησε 837 απαγχονισμούς», ενώ πρόσθεσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει δει κάποιον αξιόπιστο αριθμό για τους νεκρούς στο Ιράν ως αποτέλεσμα των αυξανόμενων διαδηλώσεων στη χώρα. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι παραμένει ανοικτός σε συνομιλίες με την Τεχεράνη.

Ανέφερε ακόμη ότι παρακολουθεί «πολύ στενά» τις κινήσεις της πολιτικής ηγεσίας στο Ιράν, στον απόηχο των ανταλλαγών απειλών που ακολούθησαν τις μαζικές διαδηλώσεις και την αιματηρή καταστολή τους σε πολλές ιρανικές πόλεις.

Από την πλευρά τους, οι ιρανικές αρχές έδωσαν την Τετάρτη για πρώτη φορά επίσημο απολογισμό για τις διαδηλώσεις - οι οποίες φαίνεται να έχουν υποχωρήσει τις τελευταίες ημέρες - ανακοινώνοντας ότι 3.117 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών ενδέχεται να είναι πολύ υψηλότερος.

