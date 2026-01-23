Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία - Ταρακουνήθηκαν πολλές περιοχές

Ταρακουνήθκαν πολλές περιοχές της Τουρκίας από νέα ισχυρή σεισμική δόνηση.

Ο σεισμός, μεγέθους 5,1 Ρίχτερ, σύμφωνα με την υπηρεσία εκτάκτων αναγκών της γείτονος (AFAD), είχε επίκεντρο το Σινδίργκι, στο Μπαλικεσίρ και σημειώθηκε στις 23.24, ενώ έχουν καταγραφεί και 9 μετασεισμοί.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Κωνσταντινούπολη και το Τσανάκκαλε, καθώς και στις γύρω επαρχίες.

Υπενθυμίζεται πως τον Οκτώβριο στην ίδια περιοχή είχε σημειωθεί σεισμός 6,1 Ρίχτερ, ενώ η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή έχει ξεκινήσει από τον περασμένο Αύγουστο.

On 2026-01-23, at 21:24:37 (UTC), there was an earthquake around 15 km ESE of Sındırgı, Turkey. The depth of the hypocenter is about 8.8km, and the magnitude of the earthquake is estimated to be about 4.9.https://t.co/RzyNkKhJlP pic.twitter.com/jNgjye37Me — World EQ Locator (@WorldEQLocator) January 23, 2026

Η προειδοποίηση καθηγητή

Προ μηνών ανησυχία προκάλεσαν οι δηλώσεις του διακεκριμένου Τούρκου σεισμολόγου και γεωλόγου, καθηγητή Σουλεϊμάν Παμπάλ, ο οποίος μιλώντας στο CNN Türk αναφέρθηκε στο φαινόμενο των συνεχόμενων σεισμών που πλήττουν την περιοχή του Μπαλίκεσιρ, στη βορειοδυτική Τουρκία.

Ο επιστήμονας έκανε λόγο για μια «αφύσικη κατάσταση» που θυμίζει «σεισμική καταιγίδα» και προειδοποίησε ότι ο κίνδυνος για έναν μεγάλο σεισμό –ακόμη και 8 Ρίχτερ– στην περιοχή του Αιγαίου είναι υπαρκτός.

Η ακολουθία σεισμών που ξεκίνησε μετά τον σεισμό της 10ης Αυγούστου στην περιοχή Σινδργκί του Μπαλίκεσιρ συνεχίζεται αδιάκοπα, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. «Ζούμε μια αφύσικη κατάσταση», δήλωσε ο Παμπάλ, εξηγώντας ότι μέσα σε λίγους μήνες έχουν σημειωθεί περισσότερες από 15.000 δονήσεις, μεγέθους από 4 έως και 6,1 Ρίχτερ. «Πρόκειται για φαινόμενο που θυμίζει σεισμική καταιγίδα, καθώς οι δονήσεις συνεχίζονται καθημερινά», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον Τούρκο σεισμολόγο, οι ισχυρές δονήσεις προήλθαν από το ρήγμα της Σινδργκί, το οποίο ανήκει στη ζώνη του ρήγματος Σίμαβ, ένα εκτεταμένο γεωλογικό ρήγμα που διασχίζει το δυτικό τμήμα της Τουρκίας.

«Η κατάσταση είναι παρόμοια με του Αιγαίου»

Ο Παμπάλ συνέκρινε το φαινόμενο με τις σεισμικές διεργασίες που είχαν καταγραφεί νωρίτερα φέτος στο Αιγαίο Πέλαγος, κοντά στη Σαντορίνη, όπου επίσης σημειώθηκαν δεκάδες χιλιάδες μικροσεισμοί σε διάστημα μερικών μηνών. «Μια παρόμοια σεισμική καταιγίδα είχε παρατηρηθεί στην περιοχή της Σαντορίνης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη βόρεια Τουρκία. Και τότε είχαμε έναν τεράστιο αριθμό σεισμών, φαινόμενο που συνδέεται με μαγματική δραστηριότητα», τόνισε.

Όπως εξήγησε, το φαινόμενο δεν συνδέεται άμεσα με ένα συγκεκριμένο ρήγμα, αλλά με βαθύτερες γεωλογικές διεργασίες. «Η πραγματική αιτία αυτών των σεισμικών καταιγίδων είναι τα συστήματα του Ελληνικού και του Κυπριακού τόξου, που εκτείνονται από την Κρήτη έως τη Ρόδο. Εκεί, η αφρικανική τεκτονική πλάκα βυθίζεται κάτω από την πλάκα της Ανατολίας», εξήγησε.

Καθώς το βόρειο άκρο της αφρικανικής πλάκας κατέρχεται προς τον μανδύα της Γης, πλησιάζει σε περιοχές με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, προκαλώντας τήξη και άνοδο μαγματικών μαζών. «Η άνοδος αυτού του λιωμένου υλικού προκαλεί διαστολή και αυξάνει τις πιέσεις, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε σεισμική δραστηριότητα», πρόσθεσε.

