Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην Τουρκία
Ο σεισμός σημειώθηκε λίγο μετά τις 15:40 το μεσημέρι της Παρασκευής
Σεισμός μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε λίγο μετά τις 15:40 το μεσημέρι της Παρασκευής (23/01) στο Μπαλικεσίρ της Τουρκίας, στο Διαμέρισμα του Μαρμαρά.
Σύμφωνα με την Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτων Αναγκών της Τουρκίας (AFAD), κατεγράφη σε βάθος 10,09 χιλιομέτρων.
