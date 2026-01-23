Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην Τουρκία

Σεισμός μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε λίγο μετά τις 15:40 το μεσημέρι της Παρασκευής (23/01) στο Μπαλικεσίρ της Τουρκίας, στο Διαμέρισμα του Μαρμαρά.

Σύμφωνα με την Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτων Αναγκών της Τουρκίας (AFAD), κατεγράφη σε βάθος 10,09 χιλιομέτρων.

