Σεισμός στη Μυτιλήνη
Ασθενής σεισμική δόνηση ταρακούνησε το νησί
Σεισμός σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Μυτιλήνη.
Η δόνηση σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί σε βάθος 12,8 χιλιομέτρων ενώ υπολογίστηκε στα 3,3 Ριχτερ.
