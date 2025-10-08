Σεισμός στη Μυτιλήνη

Η δόνηση σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί σε βάθος 12,8 χιλιομέτρων ενώ υπολογίστηκε στα 3,3 Ριχτερ.

Σεισμός σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Μυτιλήνη.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας