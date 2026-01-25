Μαθητές επισκευάζουν αυτοκίνητα δωρεάν και τα προσφέρουν σε μοναχικές μητέρες: «Αλλάζετε τον κόσμο»

Μαθητές του προγράμματος μηχανικής και αυτοκινητοτεχνίας του Λύκειο Louisa County, στη Mineral της Βιρτζίνια, έχοντας επισκευάσει δωρεάν προσφερόμενα αυτοκίνητα, τα παραδίδουν σε μοναχικές μητέρες που τα έχουν ανάγκη, σε μία τελετή γεμάτη συγκίνηση και χειροκροτήματα.

Η συγκινητική σκηνή επαναλαμβάνεται 4 – 5 φορές κάθε χρόνο στο σχολείο.

«Η όλη διαδικασία είναι εξαιρετικά ανταποδοτική. Αισθάνεσαι ότι κάνεις κάτι σημαντικό, που αλλάζει τη ζωή κάποιου», εξηγεί ο 16άχρονος Χόλντεν Πέκαρι, μαθητής στο πρόγραμμα.

Η ομάδα των μαθητών, κάθε εξάμηνο, αναλαμβάνει την επισκευή των αυτοκινήτων, πραγματοποιώντας εργασίες όπως αλλαγές φρένων, ελαστικών, υγρών, και συντήρηση συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης. Ο δάσκαλος Σέιν Ρόμπερτσον καθοδηγεί τους μαθητές, δίνοντας τη δυνατότητα να μάθουν πραγματικές, πρακτικές δεξιότητες που έχουν άμεση εφαρμογή στη ζωή.

«Φυσικά, είναι σημαντικό να καταλάβουν οι μαθητές ότι δουλεύουν σε αυτοκίνητα πραγματικών ανθρώπων. Κάθε έργο τους έχει αντίκτυπο στην καθημερινότητα κάποιου», τονίζει.

Το πρόγραμμα άρχισε σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Giving Words, που παρέχει δωρεάν αυτοκίνητα και επισκευές σε μοναχικούς γονείς. Ο ιδρυτής του οργανισμού, Έντι Μπράουν, άλλοτε μοναχικός γονέας, δημιούργησε την πρωτοβουλία με σκοπό να βοηθήσει γονείς που αντιμετωπίζουν προβλήματα μετακίνησης.

«Μέχρι στιγμής, έχουμε δωρεάν παραδώσει πάνω από 60 αυτοκίνητα και επισκευάσει περισσότερα από 260», αποκαλύπτει.

Η αλληλεγγύη και η υποστήριξη δεν περιορίζονται μόνο στους μαθητές και την κοινότητα του σχολείου. Ο οργανισμός συνεργάζεται με τοπικά συνεργεία και ιδιώτες για να συγκεντρώσει περισσότερα δωρεάν αυτοκίνητα και να διευρύνει την προσφορά του.

Μία από τις πλέον συγκινητικές ιστορίες αφορά τη Τζέσικα Ρέιντερ, μία μόνη μητέρα με τρία παιδιά, η οποία ξεπέρασε τον εθισμό και πριν από τη δωρεά του αυτοκινήτου, περιοριζόταν στις μετακινήσεις από φίλους και συγγενείς. Με το δωρεάν αυτοκίνητο, η ζωή της άλλαξε: Κατάφερε να βρει πλήρη απασχόληση και να εξασφαλίσει τα προς το ζην με μεγαλύτερη αξιοπιστία.

«Αυτό το αυτοκίνητο με βοήθησε να βρω σταθερότητα και να μην ανησυχώ για τις μετακινήσεις μου. Δεν είναι μόνο το αυτοκίνητο, είναι η κοινότητα. Αυτά τα παιδιά που δεν με ήξεραν ποτέ, νοιάστηκαν για εμένα και τη ζωή μου», σημειώνει η Ρέιντερ, η οποία με συγκίνηση μίλησε για το πρόγραμμα.

Η δύναμη αυτής της πρωτοβουλίας είναι προφανής και στους μαθητές. Όταν παραδίδεται ένα αυτοκίνητο, το χειροκρότημα δεν είναι απλώς για το αποτέλεσμα της δουλειάς τους, αλλά το γεγονός ότι έχουν πραγματικά προσφέρει κάτι ουσιαστικό στη ζωή των παραληπτών τους.