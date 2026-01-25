Πρόεδρος Σουδάν προς Τουρκία: Εμπιστευόμαστε πρώτα τον Θεό και μετά τον Ερντογάν

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Κυριαρχίας του Σουδάν, Αμπντουλφατάχ αλ-Μπουρχάν, εξέφρασε την εμπιστοσύνη που τρέφει η χώρα του προς την Τουρκία σε σχέση με τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις με τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (HDK).

Δηλώνοντας ότι στηρίζουν τον διαμεσολαβητικό ρόλο της Τουρκίας, ο Μπουρχάν ανέφερε πως ορισμένοι κύκλοι δεν αποδέχθηκαν αυτή την πρόταση. Υποστηρίζοντας ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) στηρίζουν τις HDK, σημείωσε ότι επιθυμούν τη συμμετοχή της Τουρκίας και του Κατάρ στη διαδικασία επίλυσης, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εμπιστευόμαστε πρώτα τον Θεό και μετά τον Ερντογάν».

Ο Μπουρχάν δήλωσε επίσης ότι είναι αποφασισμένοι να εξαλείψουν τις δυνάμεις HDK, με τις οποίες συγκρούονται από τον Απρίλιο του 2023, προσθέτοντας ότι πρότειναν την Τουρκία ως διαμεσολαβήτρια, αλλά ορισμένοι δεν το αποδέχθηκαν: «Εμπιστευόμαστε πρώτα τον Θεό και μετά τον Ερντογάν».

«Δεν υπάρχει Σουδανός που να μην έχει πληγεί από αυτόν τον πόλεμο»

Ο Μπουρχάν μίλησε σε Τούρκους δημοσιογράφους που εργάζονται σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης, στην κατοικία του στην πόλη Πορτ Σουδάν.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Κυριαρχίας ανέφερε ότι, πέρα από τους νεκρούς και τραυματίες λόγω των επιθέσεων των δυνάμεων HDK, οι υλικές ζημιές στη χώρα είναι τεράστιες.

Τόνισε ότι δεν υπάρχει Σουδανός που να μην έχει πληγεί από αυτόν τον πόλεμο και ότι ο λαός του Σουδάν είναι ενωμένος απέναντι στις HDK.