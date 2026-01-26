Μακελειό στο Μεξικό: 11 νεκροί και 12 τραυματίες από ένοπλη επίθεση σε γήπεδο ποδοσφαίρου

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση σε γήπεδο ποδοσφαίρου στην κοινότητα Λόμα δε Φλόρες, στον δήμο Σαλαμάνκα του Μεξικού.

Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 17:20 το απόγευμα της Κυριακής, την ώρα που διεξαγόταν ερασιτεχνικός αγώνας στα γήπεδα «Campos de las Cabañas». Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο σημείο έφτασαν δύο οχήματα, από τα οποία κατέβηκαν τέσσερις ένοπλοι και άνοιξαν πυρ εναντίον των παρευρισκόμενων.

Οι πυροβολισμοί ακούστηκαν μέχρι τον δήμο Ιραπουάτο, σε απόσταση μικρότερη των 15 χιλιομέτρων, ενώ στον χώρο εντοπίστηκαν τουλάχιστον 100 κάλυκες.

Στην περιοχή έσπευσαν πέντε ασθενοφόρα. Οι διασώστες επιβεβαίωσαν ότι δέκα άτομα εντοπίστηκαν νεκρά. Πέντε τραυματίες μεταφέρθηκαν σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομεία του Ιραπουάτο, όπου ένας ακόμη υπέκυψε. Περίπου επτά άτομα έφεραν τραύματα που δεν κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά τους.

Κινητοποίηση για τον εντοπισμό των δραστών

Δυνάμεις του στρατού, της Εθνικής Φρουράς και της αστυνομίας ανέπτυξαν επιχείρηση στην περιοχή, χωρίς να εντοπίσουν τους δράστες, οι οποίοι διέφυγαν προς την κατεύθυνση του Ιραπουάτο, πυροβολώντας στον δρόμο.

Η Λόμα δε Φλόρες έχει συνδεθεί και στο παρελθόν με σοβαρά περιστατικά βίας. Το 2022 είχαν εντοπιστεί περίπου 25 σοροί σε παράνομους τάφους. Μέσα στο 2025, στη Σαλαμάνκα έχουν ήδη καταγραφεί 38 δολοφονίες, με την επίθεση αυτή να αποτελεί το πιο πολύνεκρο μεμονωμένο περιστατικό. Μόλις το προηγούμενο Σάββατο είχαν δολοφονηθεί πέντε άνθρωποι, ενώ τρεις ακόμη είχαν βρεθεί νεκροί μέσα σε σακούλες.

Οι αρχές αποδίδουν τη συνεχιζόμενη βία στη σύγκρουση ομάδων του καρτέλ Σάντα Ρόσα δε Λίμα και του καρτέλ Νέα Γενιά Χαλίσκο.

Το βράδυ της Κυριακής, η δημοτική αρχή Σαλαμάνκα επιβεβαίωσε τον αριθμό των θυμάτων και ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τη Γενική Εισαγγελία της Πολιτείας Γκουαναχουάτο για τη διερεύνηση της υπόθεσης.