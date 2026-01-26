Ερευνάται για προδοσία ο πιο ισχυρός στρατηγός της Κίνας και φίλος του προέδρου Σι

Σαν βόμβα έσκασε η είδηση ότι ο 75χρονος στρατηγός, Tσανγκ Γιουσιά ερευνάται σε υπόθεση διαφθοράς για παραβιάσεις νόμων και πολιτική απειθαρχία, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες.

Πρόκειται για τον πιο ισχυρό στρατηγό στη Κίνα και μέλος του στενού κύκλου του Κινέζου προέδρου, Σι Τζινπίνγκ. Η δίωξη του δείχνει ότι ακόμη και όσοι διατηρούν προσωπικούς δεσμούς με την ηγετική πυραμίδα της Κίνας δεν έχουν προστασία.

«Η απομάκρυνση του Ζανγκ σημαίνει ότι πλέον κανένας στην ηγεσία δεν είναι ασφαλής», δήλωσε ο Τζόναθαν Τσιν του Ινστιτούτου Brookings, ο οποίος χαρακτήρισε την έρευνα σε βάρος του στρατηγού «εκπληκτική».

Ο Τζόναθαν Τσιν, ο οποίος εργάστηκε για χρόνια ως κορυφαίος αναλυτής για την Κίνα στην Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) και, από το 2021 έως το 2023, διετέλεσε διευθυντής για την Κίνα στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών, πρόσθεσε ότι η έρευνα σηματοδοτεί μια «βαθιά στροφή» στην κινεζική πολιτική.

«Είναι δίκαιο να πούμε ότι πρόκειται για ένα συγκλονιστικό γεγονός», δήλωσε ο πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Τζέικ Σάλιβαν. Το γεγονός ότι ο Σι Τζινπίνγκ «απομάκρυνε κάποιον με τον οποίο είχε τόσο μακρά ιστορία είναι εντυπωσιακό και εγείρει πολλά ερωτήματα», πρόσθεσε στους New York Times ο Σάλιβαν.

Ο Tσανγκ Γιουσιά στη συνάντηση του με τον Τζέικ Σάλιβαν. AP

Οι κατηγορίες

Σε ηλικία 75 ετών ο στρατηγός ήταν αρκετά μεγάλος ώστε ο Σι Τζινπίνγκ να τον αποσύρει από την ενεργό δράση. Αντ' αυτού, ο Κινέζος πρόεδρος προτίμησε δημόσια να τον κηρύξεια παρία. Ένα κύριο άρθρο για τον στρατηγό Tσανγκ Γιουσιά στην εφημερίδα Liberation Army Daily την περασμένη Κυριακή υπαινίχθηκε ότι κατηγορείται για διαφθορά και, ίσως πιο σημαντικό, για προδοσία προς τον Σι Τζινπίνγκ.

Ο στρατηγός Γιουσιά και ο στρατηγός Λιου Ζενλί, «καταπάτησαν» την εξουσία του επικεφαλής του στρατού, δηλαδή του Κινέζου προέδρου, και «υπονόμευσαν σοβαρά την απόλυτη ηγεσία του κόμματος επί του στρατού», ανέφερε το άρθρο της εφημερίδας. Οι ενέργειές τους «προκάλεσαν τεράστια ζημιά» στην πολιτική σταθερότητα και την ετοιμότητα του στρατού, σημείωσε η εφημερίδα.

«Από το κείμενο προκύπτει ότι στην πραγματικότητα αμφισβητούσαν τον Σι Τζινπίνγκ, ότι επρόκειτο για προσωπική προδοσία», δήλωσε η Σανσάν Μέι, πολιτική επιστήμονας στο ερευνητικό οργανισμό RAND. Και συνέχισε: «Αναφέρεται η διαφθορά, αλλά κατά τη γνώμη μου η ουσία των κατηγοριών είναι καθαρά πολιτική, δηλαδή η προδοσία του Σι».

Τα σενάρια για την πτώση του στρατηγού

Το τι οδήγησε τον Κινέζο πρόεδρο να στραφεί τελικά εναντίον του στρατηγού του είναι τώρα θέμα έντονων εικασιών στο Πεκίνο και όχι μόνο. Ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν ότι ο Σι Τζινπίνγκ μπορεί να θεώρησε ότι ο στρατηγός άρχισε να γίνεται υπερβολικά ισχυρός καθώς αρκετοί αντίπαλοι του 75χρονου βετεράνου είχαν τεθεί εκτός των κινεζικών Ενόπλων Δυνάμεων σε άλλες «εκκαθαρίσεις».

Άλλοι ειδικοί πιστεύουν ότι ο Κινέζος πρόεδρος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συστημική διαφθορά ήταν τόσο βαθιά που χρειαζόταν δραστικά μέτρα για να ανοίξει ο δρόμος για μια νέα γενιά διοικητών στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο χρόνος διεξαγωγής της έρευνας σε βάρος του στρατηγού έχει στρέψει την προσοχή και στις υψηλόβαθμες επαφές του Tσανγκ Γιουσιά. Η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές, μετέδωσε ότι ο στρατηγός έχει κατηγορηθεί για διαρροή πυρηνικών μυστικών της Κίνας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τζέικ Σάλιβαν δήλωσε ότι οι συζητήσεις που είχε με τον στρατηγό για τα πυρηνικά ζητήματα το 2024, παρουσία περίπου 20 άλλων Κινέζων αξιωματικών, ήταν αυστηρά γενικού χαρακτήρα. Σημείωσε ότι έθεσε το θέμα των πυρηνικών όπλων στο πλαίσιο της συνολικής στρατιωτικής ενίσχυσης της Κίνας, αλλά πρόσθεσε ότι ο στρατηγός δεν είπε τίποτα ευαίσθητο ή ουσιαστικό σχετικά με το θέμα. «Αυτό δεν ήταν ένα από τα κύρια θέματα της συζήτησης», σημείωσε ο Σάλιβαν.

«Κόκκινος» πρίγκιπας όπως ο Σι Τζινπίνγκ

Τόσο ο Σι Τζινπίνγκ όσο και ο στρατηγός Tσανγκ Γιουσιά είναι γιοι επαναστατών που υπηρέτησαν υπό τον Μάο Τσε Τουνγκ, δηλαδή «κόκκινοι» πρίγκιπες της ηγετικής πυραμίδας εξουσίας της Κίνας.

Ο πατέρας του Tσανγκ Γιουσιά ήταν στρατηγός που υπηρέτησε μαζί με τον πατέρα του Κινέζου προέδρου στη βορειοδυτική Κίνα. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο στρατηγός και ο Σι Τζινπίνγκ ήταν φίλοι στην παιδική ηλικία τους. Ωστόσο το κοινό υπόβαθρό τους ενδέχεται να συνέβαλε στην σύσφιξη των σχέσεων τους, σύμφωνα με τον Τζόζεφ Τοριγκιάν, συγγραφέα της βιογραφίας του πατέρα του Κινέζου προέδρου.

Ο Tσανγκ Γιουσιά είναι πολύ γνωστός βετεράνος πολέμου στην Κίνα, όπου λίγοι ενεργοί διοικητές έχουν συμμετάσχει σε πραγματικές μάχες. Ο Σι Τζινπίνγκ τον κράτησε στη θέση του μετά τη συνταξιοδότησή του και τον έκανε αντιπρόεδρο της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής, δηλαδή τον άνθρωπο του για να διαχειρίζεται τις δυνάμεις του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού.

Τώρα, αν απαγγελθούν επίσημες κατηγορίες εναντίον του στρατηγού Ζανγκ, ενδέχεται να αντιμετωπίσει μια μυστική δίκη σε στρατιωτικό δικαστήριο. Εάν αυτό συμβεί, σύμφωνα με τους New York Times, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα καταδικαστεί και θα φυλακιστεί.

Η πτώση του στρατηγού Ζανγκ από τα ανώτατα ηγετικά κλιμάκια «θα έχει τελικά μεγάλη επίδραση στην ελίτ της εξουσίας στο Πεκίνο, επειδή αφαιρεί ένα όριο ασφαλείας της», δήλωσε ο Ντενγκ Γιουέν, πρώην συντάκτης μιας εφημερίδας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας στο Πεκίνο, ο οποίος τώρα ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Ακόμη και η προσωπική σχέση του Τσανγκ Γιουσιά με τον Σι Τζινπίνγκ δεν ήταν εγγύηση για την ασφάλειά του, οπότε κανείς δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής», σημείωσε ο Ντενγκ Γιουέν.

Διαβάστε επίσης