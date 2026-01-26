Ερευνάται για προδοσία ο πιο ισχυρός στρατηγός της Κίνας και φίλος του προέδρου Σι

Ο 75χρονος στρατηγός από στενός φίλος και σύμβουλος του Κινέζου προέδρου έγινε παρίας

Επιμέλεια - Ευαγγελία Απολλωνάτου 

Ερευνάται για προδοσία ο πιο ισχυρός στρατηγός της Κίνας και φίλος του προέδρου Σι

Ο 75χρονος στρατηγός Tσανγκ Γιουσιά  

AP
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σαν βόμβα έσκασε η είδηση ότι ο 75χρονος στρατηγός, Tσανγκ Γιουσιά ερευνάται σε υπόθεση διαφθοράς για παραβιάσεις νόμων και πολιτική απειθαρχία, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες.

Πρόκειται για τον πιο ισχυρό στρατηγό στη Κίνα και μέλος του στενού κύκλου του Κινέζου προέδρου, Σι Τζινπίνγκ. Η δίωξη του δείχνει ότι ακόμη και όσοι διατηρούν προσωπικούς δεσμούς με την ηγετική πυραμίδα της Κίνας δεν έχουν προστασία.

«Η απομάκρυνση του Ζανγκ σημαίνει ότι πλέον κανένας στην ηγεσία δεν είναι ασφαλής», δήλωσε ο Τζόναθαν Τσιν του Ινστιτούτου Brookings, ο οποίος χαρακτήρισε την έρευνα σε βάρος του στρατηγού «εκπληκτική».

Ο Τζόναθαν Τσιν, ο οποίος εργάστηκε για χρόνια ως κορυφαίος αναλυτής για την Κίνα στην Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) και, από το 2021 έως το 2023, διετέλεσε διευθυντής για την Κίνα στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών, πρόσθεσε ότι η έρευνα σηματοδοτεί μια «βαθιά στροφή» στην κινεζική πολιτική.

«Είναι δίκαιο να πούμε ότι πρόκειται για ένα συγκλονιστικό γεγονός», δήλωσε ο πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Τζέικ Σάλιβαν. Το γεγονός ότι ο Σι Τζινπίνγκ «απομάκρυνε κάποιον με τον οποίο είχε τόσο μακρά ιστορία είναι εντυπωσιακό και εγείρει πολλά ερωτήματα», πρόσθεσε στους New York Times ο Σάλιβαν.

Tσανγκ Γιουσιά Σάλιβαν

Ο Tσανγκ Γιουσιά στη συνάντηση του με τον Τζέικ Σάλιβαν.

AP

Οι κατηγορίες

Σε ηλικία 75 ετών ο στρατηγός ήταν αρκετά μεγάλος ώστε ο Σι Τζινπίνγκ να τον αποσύρει από την ενεργό δράση. Αντ' αυτού, ο Κινέζος πρόεδρος προτίμησε δημόσια να τον κηρύξεια παρία. Ένα κύριο άρθρο για τον στρατηγό Tσανγκ Γιουσιά στην εφημερίδα Liberation Army Daily την περασμένη Κυριακή υπαινίχθηκε ότι κατηγορείται για διαφθορά και, ίσως πιο σημαντικό, για προδοσία προς τον Σι Τζινπίνγκ.

Ο στρατηγός Γιουσιά και ο στρατηγός Λιου Ζενλί, «καταπάτησαν» την εξουσία του επικεφαλής του στρατού, δηλαδή του Κινέζου προέδρου, και «υπονόμευσαν σοβαρά την απόλυτη ηγεσία του κόμματος επί του στρατού», ανέφερε το άρθρο της εφημερίδας. Οι ενέργειές τους «προκάλεσαν τεράστια ζημιά» στην πολιτική σταθερότητα και την ετοιμότητα του στρατού, σημείωσε η εφημερίδα.

«Από το κείμενο προκύπτει ότι στην πραγματικότητα αμφισβητούσαν τον Σι Τζινπίνγκ, ότι επρόκειτο για προσωπική προδοσία», δήλωσε η Σανσάν Μέι, πολιτική επιστήμονας στο ερευνητικό οργανισμό RAND. Και συνέχισε: «Αναφέρεται η διαφθορά, αλλά κατά τη γνώμη μου η ουσία των κατηγοριών είναι καθαρά πολιτική, δηλαδή η προδοσία του Σι».

Τα σενάρια για την πτώση του στρατηγού

Το τι οδήγησε τον Κινέζο πρόεδρο να στραφεί τελικά εναντίον του στρατηγού του είναι τώρα θέμα έντονων εικασιών στο Πεκίνο και όχι μόνο. Ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν ότι ο Σι Τζινπίνγκ μπορεί να θεώρησε ότι ο στρατηγός άρχισε να γίνεται υπερβολικά ισχυρός καθώς αρκετοί αντίπαλοι του 75χρονου βετεράνου είχαν τεθεί εκτός των κινεζικών Ενόπλων Δυνάμεων σε άλλες «εκκαθαρίσεις».

Άλλοι ειδικοί πιστεύουν ότι ο Κινέζος πρόεδρος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συστημική διαφθορά ήταν τόσο βαθιά που χρειαζόταν δραστικά μέτρα για να ανοίξει ο δρόμος για μια νέα γενιά διοικητών στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο χρόνος διεξαγωγής της έρευνας σε βάρος του στρατηγού έχει στρέψει την προσοχή και στις υψηλόβαθμες επαφές του Tσανγκ Γιουσιά. Η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές, μετέδωσε ότι ο στρατηγός έχει κατηγορηθεί για διαρροή πυρηνικών μυστικών της Κίνας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τζέικ Σάλιβαν δήλωσε ότι οι συζητήσεις που είχε με τον στρατηγό για τα πυρηνικά ζητήματα το 2024, παρουσία περίπου 20 άλλων Κινέζων αξιωματικών, ήταν αυστηρά γενικού χαρακτήρα. Σημείωσε ότι έθεσε το θέμα των πυρηνικών όπλων στο πλαίσιο της συνολικής στρατιωτικής ενίσχυσης της Κίνας, αλλά πρόσθεσε ότι ο στρατηγός δεν είπε τίποτα ευαίσθητο ή ουσιαστικό σχετικά με το θέμα. «Αυτό δεν ήταν ένα από τα κύρια θέματα της συζήτησης», σημείωσε ο Σάλιβαν.

Σι Τζινπίνγκ

«Κόκκινος» πρίγκιπας όπως ο Σι Τζινπίνγκ

Τόσο ο Σι Τζινπίνγκ όσο και ο στρατηγός Tσανγκ Γιουσιά είναι γιοι επαναστατών που υπηρέτησαν υπό τον Μάο Τσε Τουνγκ, δηλαδή «κόκκινοι» πρίγκιπες της ηγετικής πυραμίδας εξουσίας της Κίνας.

Ο πατέρας του Tσανγκ Γιουσιά ήταν στρατηγός που υπηρέτησε μαζί με τον πατέρα του Κινέζου προέδρου στη βορειοδυτική Κίνα. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο στρατηγός και ο Σι Τζινπίνγκ ήταν φίλοι στην παιδική ηλικία τους. Ωστόσο το κοινό υπόβαθρό τους ενδέχεται να συνέβαλε στην σύσφιξη των σχέσεων τους, σύμφωνα με τον Τζόζεφ Τοριγκιάν, συγγραφέα της βιογραφίας του πατέρα του Κινέζου προέδρου.

Ο Tσανγκ Γιουσιά είναι πολύ γνωστός βετεράνος πολέμου στην Κίνα, όπου λίγοι ενεργοί διοικητές έχουν συμμετάσχει σε πραγματικές μάχες. Ο Σι Τζινπίνγκ τον κράτησε στη θέση του μετά τη συνταξιοδότησή του και τον έκανε αντιπρόεδρο της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής, δηλαδή τον άνθρωπο του για να διαχειρίζεται τις δυνάμεις του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού.

Τώρα, αν απαγγελθούν επίσημες κατηγορίες εναντίον του στρατηγού Ζανγκ, ενδέχεται να αντιμετωπίσει μια μυστική δίκη σε στρατιωτικό δικαστήριο. Εάν αυτό συμβεί, σύμφωνα με τους New York Times, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα καταδικαστεί και θα φυλακιστεί.

Η πτώση του στρατηγού Ζανγκ από τα ανώτατα ηγετικά κλιμάκια «θα έχει τελικά μεγάλη επίδραση στην ελίτ της εξουσίας στο Πεκίνο, επειδή αφαιρεί ένα όριο ασφαλείας της», δήλωσε ο Ντενγκ Γιουέν, πρώην συντάκτης μιας εφημερίδας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας στο Πεκίνο, ο οποίος τώρα ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Ακόμη και η προσωπική σχέση του Τσανγκ Γιουσιά με τον Σι Τζινπίνγκ δεν ήταν εγγύηση για την ασφάλειά του, οπότε κανείς δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής», σημείωσε ο Ντενγκ Γιουέν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:08ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Μαρτυρία πρώην εργαζόμενης στο εργοστάσιο - «Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι»

18:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιώργος Νταλάρας και Βασίλης Παπακωνσταντίνου στο VOX - Μαζί τους ο Οδυσσέας Ιωάννου

18:57WHAT THE FACT

Η ιστορία της αεροσυνοδού που έπεσε από τα 10.000 μέτρα και επέζησε - Το τραγικό τέλος της

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης περιοχές στις Σέρρες - Απεγκλωβισμός κτηνοτρόφων

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Ερευνάται για προδοσία ο πιο ισχυρός στρατηγός της Κίνας και φίλος του προέδρου Σι - «Κανείς δεν είναι ασφαλής»

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Πλημμύρισαν οι αίθουσες διδασκαλίας μαθητών ΑμεΑ - Βίντεο

18:40ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Παλκογραφία: Η νέα λαϊκή εμπειρία ζωντανά στο «Θέατρο Άλσος ΔΕΗ» στις 19 Φεβρουαρίου & 5 Μαρτίου

18:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι αντιδράσεις των κομμάτων για την τραγωδία στα Τρίκαλα

18:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Οριστική συμφωνία με Ρίο Άβε και Αντρέ Λουίζ - Έρχεται στην Ελλάδα ο Βραζιλιάνος

18:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Στο Μουσείο Ιστορίας η φανέλα του Γιόβιτς από την ιστορική εμφάνιση κόντρα στον Παναθηναϊκό

18:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τριπλό κύμα κακοκαιρίας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

18:14LIFESTYLE

Η Tayana Taylor απέδειξε ότι είναι η «βασίλισσα του στυλ» με μία κίνηση στο Fashion Week στο Παρίσι

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Αυτοψία του Newsbomb.gr στον τόπο της τραγωδίας

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν ξέρω πού είναι η Σταυρούλα» - Η σπαρακτική μαρτυρία της αδερφής της αγνοούμενης

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Θρήνος στα Τρίκαλα - Αφήνουν λουλούδια στο σημείο της τραγωδίας

17:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: «Παναγία μου, βοήθα με» φώναζε ο 80χρονος ενώ τον σκότωνε ο γιος του

17:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Ιστορική ημέρα! Υπογράφηκε το μνημόνιο συνεργασίας για τη Νέα Τούμπα – Τα επόμενα βήματα

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Ευχάριστα νέα για τον Μίκαελ Σουμάχερ: «Δεν είναι πλέον κατάκοιτος - Μετακινείται μέσα στην έπαυλή»

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Η καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή πήγε γάτο στο σχολείο και έλεγε στους μαθητές πως είναι ο... πατέρας της

17:42TRAVEL

IndiGo Airlines: Πρώτη απευθείας πτήση Ελλάδας-Ινδίας - Επιβαίνει η Όλγα Κεφαλογιάννη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:39ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Θρήνος για την Βασιλική, την Έλενα. την Αναστασία και τη Σταυρούλα - Τα πρόσωπα της τραγωδίας

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Η πρώτη εκτίμηση για την έκρηξη - Ο ρόλος του αλευριού

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Η στιγμή της φονικής έκρηξης - Βίντεο-ντοκουμέντο

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Από φούρνος γειτονιάς σε επιχειρηματικό case study - Πώς εκτοξεύτηκε η μπισκοτοβιομηχανία

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Σαμπάνια, πολυτελές ξενοδοχείο και τζετ: Σκάνδαλο στη Ρωσία με ταξίδι διασήμων στο Κουρσεβέλ

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Ευχάριστα νέα για τον Μίκαελ Σουμάχερ: «Δεν είναι πλέον κατάκοιτος - Μετακινείται μέσα στην έπαυλή»

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν ξέρω πού είναι η Σταυρούλα» - Η σπαρακτική μαρτυρία της αδερφής της αγνοούμενης

18:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τριπλό κύμα κακοκαιρίας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Ηχητικό ντοκουμέντο με την έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» να ακούγεται από 8 χιλιόμετρα μακριά

16:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Νίκολιτς, Ριμπάλτα και ποδοσφαιριστές στο πλευρά της ομάδας του Σάκοτα!

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Θρήνος στα Τρίκαλα - Αφήνουν λουλούδια στο σημείο της τραγωδίας

15:41ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εθνική Ελλάδας: «Οι αθλήτριές μου δεν ήταν σοβαρές» - Έξαλλος ο Παυλίδης παρά την άνετη επικράτηση!

17:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: «Παναγία μου, βοήθα με» φώναζε ο 80χρονος ενώ τον σκότωνε ο γιος του

12:59WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια γιγαντιαία τρύπα στον ωκεανό γεμάτη με 1.700 μυστηριώδεις ιούς

12:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Ντέρμπι Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ, με Βιλερμπάν στη Γαλλία ο Παναθηναϊκός AKTOR

07:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα νέα ποσά σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους – Αναλυτικοί πίνακες και για τα 35 ταμεία

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Λέκκας: «Θα έχουμε εντονότερες βροχές» – Ολόκληρες πόλεις ανοχύρωτες και χωρίς σχέδιο

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Η καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή πήγε γάτο στο σχολείο και έλεγε στους μαθητές πως είναι ο... πατέρας της

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βρέθηκε ανθρώπινο μέλος στα συντρίμμια - Εξετάζεται αν ανήκει στην 5η αγνοούμενη

18:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι αντιδράσεις των κομμάτων για την τραγωδία στα Τρίκαλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ