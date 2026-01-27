Η ατζέντα της σημερινής συνάντησης Φιντάν με τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών

Τη στενότερη στρατηγική συνεργασία με τη Γαλλία, τις τουρκικές προτεραιότητες στη Γάζα, την Ουκρανία, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τις σχέσεις με την ΕΕ θα συζητήσει ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν στη σημερινή συνάντησή του με τον Γάλλο ομόλογό του, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, τις οποίες επικαλείται η τουρκική εφημερίδα Sabah.

Παράλληλα ο Φιντάν αναμένεται να εκφράσει την υποστήριξη της Τουρκίας για την περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών, που περιλαμβάνει τα κοντά έργα σε τρίτες χώρες. Οι δύο υπουργοί προετοιμάζονται για την σχετική όγδοη συνάντηση της Μεικτής Επιτροπής Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (JETCO), η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη στις 17 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τη Sabah, ο Φιντάν θα τονίσει ως προτεραιότητα την ευημερία της τουρκικής κοινότητας στη Γαλλία και να υπογραμμίσει την ανάγκη για αποτελεσματική συνεργασία στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η οποία θα βασίζεται στη κοινή ευθύνη και σε μια σταθερή, ενιαία στάση έναντι των τρομοκρατικών ομάδων.

Στις συνομιλίες θα αναφερθούν και οι ευκαιρίες για εμβάθυνση της συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. «Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να τονίσει τη σημασία της προσέγγισης από στρατηγική σκοπιά των σχέσεων Τουρκίας-ΕΕ και όχι από την οπτική των εγχώριων πολιτικών συζητήσεων σε ορισμένα κράτη - μέλη της ΕΕ», σημειώνει η Sabah, προφανώς αναφερόμενη στις ενστάσεις που έχουν εγείρει Ελλάδα και Κύπρος για τη συμμετοχή της Τουρκίας στα κοινά ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα.

Είναι επίσης πιθανό, σύμφωνα με τη Sabah, να επαναλάβει τη σημασία της ενσωμάτωσης της Τουρκίας στην βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης.

Τι θα πει για Ουκρανία, Γάζα και Συρία

Επιπλέον ο Φιντάν θα υπογραμμίσει την ανάγκη να συνεχιστούν οι διπλωματικές προσπάθειες για την εξασφάλιση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, επιβεβαιώνοντας την ετοιμότητα της Τουρκίας να συμβάλει σε οποιαδήποτε βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία.

Όσον αφορά τη Γάζα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών θα επισημάνει ότι η μετάβαση στο δεύτερο στάδιο του ειρηνευτικού σχεδίου και η θέσπιση μηχανισμών που περιλαμβάνουν την Τουρκία αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός.

Αναμένεται να τονίσει ότι η διασφάλιση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της ομαλοποίησης της καθημερινής ζωής των Παλαιστινίων απαιτεί συντονισμένη διεθνή υποστήριξη.

Θα υπογραμμίσει επίσης τη συνεχιζόμενη σημασία της πρόληψης των παραβιάσεων της εκεχειρίας από το Ισραήλ και της εγγύησης της αδιάλειπτης ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.

Όσον αφορά τη Συρία, ο Φιντάν θα μιλήσει για τις πρόσφατες εξελίξεις επηρεάζουν άμεσα τόσο την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας όσο και την εθνική ασφάλεια της Τουρκίας. Θα επαναλάβει τη δέσμευση της Τουρκίας να παρακολουθεί στενά την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός της 18ης Ιανουαρίου.

Ο Φιντάν επισκέφθηκε τελευταία φορά τη Γαλλία στις 2 Απριλίου 2025, ενώ ο Μπαρό επισκέφθηκε πρόσφατα την Τουρκία κατά τη διάρκεια της άτυπης συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στην Αττάλεια στις 14-15 Μαΐου 2025.

