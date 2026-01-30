Η Γαλλία «τρολάρει» Τραμπ, κίνημα MAGA και παραπληροφόρηση στα social media

Όταν ένας επίσημος λογαριασμός της κυβέρνησης της Γαλλίας ήρθε σε δημόσια αντιπαράθεση στο X με τον Λευκό Οίκο για το ζήτημα της Γροιλανδίας, δεν επρόκειτο για λάθος ή για την πρωτοβουλία κάποιου διπλωμάτη.

Ήταν μέρος μιας νέας, ξεκάθαρης στρατηγικής του Παρισιού για την καταπολέμηση της διαδικτυακής παραπληροφόρησης που προέρχεται από τη Ρωσία, την Κίνα και από φωνές που ευθυγραμμίζονται με το κίνημα MAGA στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έτσι δημιουργήθηκε ο λογαριασμός French Response στο Χ, ο οποίος αναφέρει ότι είναι ο «επίσημος λογαριασμός απαντήσεων του υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας».

Η αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ ξεκίνησε όταν ο λογαριασμός του Λευκού Οίκου παρουσίασε το γεωπολιτικό μέλλον της Γροιλανδίας ως μία επιλογή ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία και την Κίνα. Τότε ο λογαριασμός της Γαλλίας απάντησε με ένα emoji της σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο λογαριασμός, που ξεκίνησε τη λειτουργία του τον περασμένο Αύγουστο ενόψει της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, πλησιάζει πλέον τους 150.000 ακολούθους. Τις τελευταίες ημέρες, τα έβαλε με τον Έλον Μασκ σχετικά με την εφαρμογή των ψηφιακών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον Τραμπ για τα υποτιμητικά σχόλια που έκανε για τους στρατιώτες του ΝΑΤΟ που έχασαν τη ζωή τους στο Αφγανιστάν, καθώς και με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, υπενθυμίζοντάς του ότι ο ρόλος του είναι να εκπροσωπεί όλα τα μέλη της συμμαχίας και όχι μόνο την Ουάσινγτον.

Σύμφωνα με το περιοδικό Polito, η νέα επικοινωνιακή στρατηγική έχει εγκριθεί από τα ανώτατα κλιμάκια της κυβέρνησης. Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν Νοέλ Μπαρό, αναφέρθηκε στο «French Response» κατά την ετήσια ομιλία του προς τους πρέσβεις νωρίτερα αυτόν τον μήνα. «Η μόνη σωστή στάση, στον πόλεμο της πληροφορίας που έχει ξεκινήσει, είναι να υψώσουμε τη φωνή μας και να δυναμώσουμε την ένταση», δήλωσε ο Γάλλος ΥΠΕΞ και πρόσθεσε πως ελπίζει οι διπλωμάτες να «εμπνευστούν από τη μέθοδο και τη στάση αυτή».

Η επικοινωνιακή ομάδα

Επικεφαλής του εγχειρήματος είναι η Μαρί-Ντόχα Μπεσανσενό, ανώτερη σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, μαζί με μια ομάδα περίπου έξι ατόμων που συντάσσουν τις αναρτήσεις και διαχειρίζονται τον λογαριασμό καθημερινά.

Διπλωμάτες που συμμετέχουν στην προσπάθεια επιμένουν ότι πρόκειται για αμυντική κίνηση η οποία κρίνεται απαραίτητη, δεδομένων των επιθέσεων που προέρχονται από τις ΗΠΑ.

Ο λογαριασμός έχει δύο στόχους: να καταρρίπτει την εχθρική παραπληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο και να στέλνει το μήνυμα ότι το Παρίσι είναι έτοιμο να αντεπιτεθεί. Το χιούμορ αποσκοπεί στην υπονόμευση των αντιπάλων χωρίς να προκαλούνται πραγματικές συγκρούσεις μεταξύ των ηγετών.

«Η λογική είναι η αποσυμπίεση, που είναι το αντίθετο της κλιμάκωσης», δήλωσε ανώνυμα στο Politico Γάλλος διπλωμάτης.

Διαβάστε επίσης