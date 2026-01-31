Αμηχανία στο Βατικανό για τον άγγελο με το πρόσωπο της Μελόνι

Πολιτικές προεκτάσεις παίρνει η υπόθεση της αποκατάστασης ενός αγγέλου στη βασιλική του Σαν Λορέντζο στη Λουκίνα, ο οποίος απέκτησε τα χαρακτηριστικά της Μελόνι με τα πυρά να συγκεντρώνει ο υπουργός Πολιτισμού και την αντιπολίτευση να ζητάει την παραίτησή του.

Το Επισκοπικό Γραφείο της Ρώμης, διαρρέει ότι οι πρώτες αντιδράσεις είναι «έκπληξη και αμηχανία», όπως αναφέρει το Ansa, καθώς δεν υπάρχει προηγούμενο περιστατικό. Η πρωτοβουλία φαίνεται να έχει ληφθεί από τον σκευοφύλακα και διακοσμητή Bruno Valentinetti, αν και κανείς δεν δείχνει να γνωρίζει κάτι για αυτό.

Roma, nella basilica di San Lorenzo in Lucina uno degli angeli scolpiti accanto al busto di Umberto II di Savoia è stato recentemente ritoccato nel volto e ora appare con tratti che ricordano quelli di Giorgia Meloni. L'intervento — firmato da un volontario identificato come… pic.twitter.com/kmI2vqaOYJ — Ultimora.net (@ultimoranet) January 31, 2026

Ο εφημέριος Ντανιέλ Μισελέτι σε αυτοψία που έκανε μετά τα όσα αναφέρθηκαν, παραδέχθηκε μιλώντας στο ιταλικό πρακτορείο, ότι υπάρχει «ομοιότητα», προσθέτοντας, ωστόσο, ότι δεν ήξερε γιατί ο αναστηλωτής λειτουργούσε με αυτόν τον τρόπο.

«Είχα ζητήσει να αποκαταστήσω το παρεκκλήσι ακριβώς όπως ήταν», εξήγησε ο εφημέριος, ενώ το επισκοπικό γραφείο ετοιμάζεται να ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό: «Είναι σαφές ότι υπήρξε παρέμβαση του καλλιτέχνη -εξηγούν από την επισκοπή της Ρώμης- δεν γνωρίζαμε απολύτως αυτό το θέμα και την πρόθεση του συγγραφέα και δεν ενημερωθήκαμε γι' αυτό. Τώρα προσπαθούμε να διερευνήσουμε τι συνέβη».

Η υπόθεση έγινε γρήγορα πολιτικό ζήτημα. Η Irene Manzi, αρχηγός του Δημοκρατικού Κόμματος στην επιτροπή πολιτισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, ζήτησε από τον υπουργό Πολιτισμού Alessandro Giuli να ενεργοποιήσει αμέσως την Εποπτεία της Ρώμης. «Αυτό που προέκυψε δεν είναι αποδεκτό». Αυτή η παρέμβαση θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει «πιθανή και σοβαρή παραβίαση του Κώδικα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Τοπίου».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Filiberto Zaratti, αρχηγός της ομάδας AVS στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο οποίος ανακοίνωσε μια ερώτηση: «Είμαστε έκπληκτοι και δύσπιστοι», είπε, κάνοντας λόγο για ένα «γιγάντιο και απαράδεκτο παράδειγμα λατρείας προσωπικότητας που δεν έχουμε δει από την εποχή του φασισμού».

Fratelli d'Italia: «Μυστικιστικό παραλήρημα»

Η απάντηση των Fratelli d'Italia ήταν πολύ σκληρή. Η Σουζάνα Ντονατέλα Καμπιόνε, γερουσιαστής του κόμματος της πλειοψηφίας χαρακτήρισε τα αιτήματα της αντιπολίτευσης ως «μυστικιστικό παραλήρημα».

«Η αριστερά, προκειμένου να επιτεθεί στην κυβέρνηση, ζητά από τον Υπουργό Πολιτισμού να λογοδοτήσει για να ελέγξει γιατί το πρόσωπο μιας τοιχογραφίας μοιάζει με αυτό της πρωθυπουργού», είπε στο Ansa. Η Καμπιόνε χαρακτήρισε το αίτημα «ανησυχητικό», υποστηρίζοντας ότι η αντιπολίτευση έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο εμμονής που η Μελόνι φαίνεται παντού.

