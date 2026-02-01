Άλπεις: Ακόμη ένας σκιέρ χάνει τη ζωή του εξαιτίας χιονοστιβάδας

Κάπου είκοσι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τον Ιανουάριο εξαιτίας χιονοστιβάδων σε διάφορους ορεινούς όγκους των Άλπεων

Άλπεις: Ακόμη ένας σκιέρ χάνει τη ζωή του εξαιτίας χιονοστιβάδας

Η σκύλος χιονοστιβάδας Brina παρακολουθεί μια εκπαίδευση με το Ιταλικό Εθνικό Σώμα Αλπικής και Σπηλαιολογικής Διάσωσης στο Col Gallina, κοντά στην Cortina D'Ampezzo, στη βόρεια Ιταλία, την Τρίτη 25 Μαρτίου 2025. 

AP
Ένας τριαντατριάχρονος σκιέρ έχασε τη ζωή του χθες όταν παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα στη Σερβιέρ, στις γαλλικές Άλπεις, ανακοίνωσε η εισαγγελία της Γκαπ.

Ο άνδρας «έκανε σκι μαζί με άλλον έναν άνδρα, που είναι σώος καθώς κρατήθηκε από δέντρο» όταν χτύπησε η χιονοστιβάδα, εξήγησε εισαγγελική λειτουργός.

Το θύμα υπέκυψε σε νοσοκομείο όπου διακομίστηκε, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Προχθές Παρασκευή, 65χρονη που χρησιμοποιούσε ειδικά υποδήματα για να κάνει αναβάσεις στο χιόνι σκοτώθηκε επίσης εξαιτίας κατολίσθησης χιονιού, επίσης στη Σερβιέρ.

Κάπου είκοσι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τον Ιανουάριο εξαιτίας χιονοστιβάδων σε διάφορους ορεινούς όγκους των Άλπεων, στην Αυστρία, στην Ελβετία και στη Γαλλία.

