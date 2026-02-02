Σεισμός στην Τουρκία: 4,9 Ρίχτερ στη Μαύρη Θάλασσα
Ο σεισμός σημειώθηκε στη Θάλασσα του Αζόφ και μετρήθηκε σε βάθος 6,57 χιλιομέτρων
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (2/2) στην Τουρκία.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο Καντίλι, το μέγεθος του σεισμού, που εντοπίζεται στα ανοικτά των ακτών της Μαύρης Θάλασσας υπολογίζεται στα 4,9 Ρίχρερ ενώ η AFAD, ανακοίνωσε ότι ο σεισμός ήταν της τάξης των 4,7 Ρίχτερ.
Κατά τις πληροφορίες της Ομάδας Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD), ο σεισμός σημειώθηκε στη Θάλασσα του Αζόφ και μετρήθηκε σε βάθος 6,57 χιλιομέτρων.
