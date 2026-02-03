Φονική χειμερινή καταιγίδα στην Ιαπωνία: Τουλάχιστον 30 νεκροί από σφοδρές χιονοπτώσεις - Βίντεο

Χιονοπτώσεις εξαιρετικά μεγάλων ποσοτήτων στοίχισαν τη ζωή σε 30 ανθρώπους τις τελευταίες δυο εβδομάδες στην Ιαπωνία, συμπεριλαμβανομένης γυναίκας 91 ετών που βρέθηκε θαμμένη στο χιόνι μπροστά στο σπίτι της, ανακοίνωσαν οι αρχές σήμερα.

Η ιαπωνική κυβέρνηση ανέπτυξε στρατιωτικούς για να βοηθήσουν τους κατοίκους στη νομαρχία Αομόρι, που πλήττεται περισσότερο--ως και 4,5 μέτρα χιονιού έχουν συσσωρευτεί σε απομονωμένες περιοχές.

“Imminent threat to life”



Record-breaking snowfall in Aomori, northern Japan, has left snow depths topping 1.8 metres (5.9 feet), overwhelming roads and raising fears of deadly accidents and roof collapses, prompting the Japan Ground Self-Defence Forces to begin disaster relief… pic.twitter.com/Kknt6xsKGs — Volcaholic ? (@volcaholic1) February 2, 2026

Η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι συγκάλεσε χθες έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου της και αξίωσε από τους υπουργούς τους να κάνουν το παν για να προστατευτούν οι ζωές των πολιτών.

Ισχυρές ψυχρές αέριες μάζες προκάλεσαν σφοδρές χιονοπτώσεις τις τελευταίες εβδομάδες κατά μήκος των ακτών στη θάλασσα της Ιαπωνίας, με κάποιους τομείς να καταγράφουν υπερδιπλάσιους από τους φυσιολογικούς για την εποχή όγκους.

According to Japanese media, Aomori City had around 167 cm of snow yesterday, which is said to be the highest January snow depth in about 81 years (since around 1945), making it a record for the post‑war era.pic.twitter.com/LF8yoHGOSi — Volcaholic ? (@volcaholic1) January 31, 2026

«Τείχη» χιονιού 1,83 μέτρων στην περιοχή

Από την 20ή Ιανουαρίου ως σήμερα, 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των χιονοπτώσεων, σύμφωνα με την ιαπωνική υπηρεσία αντιμετώπισης πυρκαγιών και καταστροφών.

Ανάμεσά τους ήταν η Κίνα Τζιν, 91 ετών, το πτώμα της οποίας βρέθηκε θαμμένο σε τρία μέτρα χιόνι μπροστά στο σπίτι της στην Αομόρι, όπως ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός της αστυνομίας στην περιοχή.

Japan's 5th infantry regiment has been sent out to clear snow in Aomori prefecture.

Many elderly residents can't deal with the heavy snowfall, and it can be dangerous for too much snow to accumulate on the roofs of their houses. pic.twitter.com/aBQsuUGawK — Jeffrey J. Hall ???? (@mrjeffu) February 2, 2026

Η αστυνομία θεωρεί ότι το χιόνι προκάλεσε την πτώση της οροφής του σπιτιού της και την έθαψε. Πέθανε από ασφυξία, διευκρίνισε ο αξιωματικός. Πλάι στο πτώμα της βρέθηκε φτυάρι, διευκρίνισε.

Ο νομάρχης στην Αομόρι Σοϊτσιρό Μιγιασίτα δήλωσε χθες πως ζήτησε οι ένοπλες δυνάμεις να συνδράμουν και ότι πήγαν και βοήθησαν στον εκχιονισμό σπιτιών ηλικιωμένων κατοίκων.

JAPAN ?? | By this afternoon, Aomori City’s snowfall has once again exceeded 180 cm - marking the heaviest snowfall the city has experienced in 80 years, an extraordinary and rare event. pic.twitter.com/wDLC5RlMjC — Weather Monitor (@WeatherMonitors) February 1, 2026

Τείχη χιονιού ως και 1,83 μ. κάλυψαν το έδαφος της--ομώνυμης--πρωτεύουσας του νομού, πρόσθεσε ο αιρετός, υπογραμμίζοντας πως το προσωπικό που είναι αρμόδιο για τον εκχιονισμό αδυνατεί να αντεπεξέλθει.

«Ο κίνδυνος ατυχημάτων, δυνητικά θανάσιμων, για παράδειγμα εξαιτίας πτώσεων χιονιού από οροφές ή της κατάρρευσης κτιρίων, είναι άμεσος», ανέφερε ο νομάρχης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

