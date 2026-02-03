Ουκρανία: Στο Κίεβο ο Μαρκ Ρούτε έπειτα από το ρωσικό «σφυροκόπημα» με 450 drones - Βίντεο
Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ απηύθυνε ομιλία στα μέλη της ουκρανικής βουλής
Στο Κίεβο βρέθηκε την Τρίτη (03/02) ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μάρκ Ρούτε, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Μαρκ Ρούτε βρέθηκαν στην πλατεία ανεξαρτησίας του Κιέβου, όπου άφησαν κεριά για τους νεκρούς του πολέμου.
Ο Μαρκ Ρούτε βρέθηκε μάλιστα στην ουκρανική βουλή, όπου απηύθυνε ομιλία για την έναρξη της 15ης περιόδου της.
Μαζική ρωσική επίθεση στους -20°C
Η επίσκεψη του Ρούτε πραγματοποιείται έπειτα από την μαζική ρωσική επίθεση που δέχθηκε την χθεσινή νύκτα η Ουκρανία με 450 drone και περισσότερους των 60 πυραύλους.
Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε σήμερα ότι 1.170 κτίρια κατοικιών στην πρωτεύουσα έχουν μείνει χωρίς θέρμανση μετά τη ρωσική επίθεση.
«Οι Ρώσοι αποφάσισαν να πλήξουν το Κίεβο σε συνθήκες παγετού», δήλωσε ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης Τιμούρ Τκατσένκο, κάνοντας λόγο για δύο τραυματίες.