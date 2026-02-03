Ουκρανία: Στο Κίεβο ο Μαρκ Ρούτε έπειτα από το ρωσικό «σφυροκόπημα» με 450 drones - Βίντεο

Ο Ουκρανός πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ στην πλατεία ανεξαρτησίας του Κιέβου, στις 3 Φεβρουαρίου 2026.

Στο Κίεβο βρέθηκε την Τρίτη (03/02) ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μάρκ Ρούτε, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Μαρκ Ρούτε βρέθηκαν στην πλατεία ανεξαρτησίας του Κιέβου, όπου άφησαν κεριά για τους νεκρούς του πολέμου.

Maidan Nezalezhnosti. The People’s Memorial of National Remembrance. A memorial honoring our heroes, warriors, our people who defended Ukraine against the enemy, fought, and made the ultimate sacrifice in this war.



Together with @SecGenNATO Mark Rutte, we honored the memory of… pic.twitter.com/ugWsJChlAV — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 3, 2026

Ο Μαρκ Ρούτε βρέθηκε μάλιστα στην ουκρανική βουλή, όπου απηύθυνε ομιλία για την έναρξη της 15ης περιόδου της.

Μαζική ρωσική επίθεση στους -20°C

Η επίσκεψη του Ρούτε πραγματοποιείται έπειτα από την μαζική ρωσική επίθεση που δέχθηκε την χθεσινή νύκτα η Ουκρανία με 450 drone και περισσότερους των 60 πυραύλους.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε σήμερα ότι 1.170 κτίρια κατοικιών στην πρωτεύουσα έχουν μείνει χωρίς θέρμανση μετά τη ρωσική επίθεση.

Russia Launches Largest Attack on Kyiv This Year



Over 400 drones and 60 missiles strike the capital overnight, igniting residential high-rises and shattering the brief US-brokered energy ceasefire amid freezing cold.



Casualties and widespread blackouts reported as Putin resumes… pic.twitter.com/AbtnYW837Q — Conflict Alarm (@ConflictAlarm) February 3, 2026

«Οι Ρώσοι αποφάσισαν να πλήξουν το Κίεβο σε συνθήκες παγετού», δήλωσε ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης Τιμούρ Τκατσένκο, κάνοντας λόγο για δύο τραυματίες.